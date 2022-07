Programas sociales de AMLO ‘dañan’ a los pobres, según editorial del NYT

El Presidente Andrés Manuel López Obrador “daña a los pobres” con sus programas sociales, según indicó el diario estadounidense The New York Times, en una editorial titulada ‘Mexico’s leader says poverty is his priority. But his policies hurt the poor’ (‘El líder de México dice que la pobreza es su prioridad. Pero sus políticas dañan a los pobres’, en español), en la cual también critica que destine recursos a proyectos “innecesarios”, bajo la figura de “obras prioritarias”.

Si bien López Obrador llegó al poder en 2018 con la plataforma para reducir la desigualdad en el País, a la mitad de su mandato la situación de las clases bajas ha empeorado a causa no sólo de la pandemia del Covid-19, sino también como resultado de la mala gestión de los programas sociales y económicos de su Gobierno, afirma la editorial del NYT.

El diario detalló que la pandemia del Covid-19 -debido a sus efectos en la economía y a la falta de apoyos del Gobierno federal-, llevó a 3.8 millones de mexicanos a caer en la pobreza a fines del 2020, y en la actualidad, citando datos gubernamentales, 44 por ciento de los mexicanos, es decir, casi 56 millones de personas, están en la pobreza extrema.

Critica además la entrega de dinero con pocas condiciones, por parte de la Administración encabezada por López Obrador, así como la desaparición de programas como las escuelas de tiempo completo y Prospera, mismo que el actual titular del Poder Ejecutivo Federal canceló poco después de asumir el cargo.

Prospera era un programa de 20 años de antigüedad, que daba dinero en efectivo a madres empobrecidas a cambio de mantener a sus hijos en la escuela y llevarlos a chequeos médicos regulares.

“Pero bajo el nuevo programa social de la Administración de López Obrador, esos requisitos fueron eliminados y el efectivo se distribuye a los mexicanos sin importar sus ingresos”, señaló el NYT.

Asimismo, sostuvo que tras la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo, muchas madres de familia han tenido que renunciar a sus trabajos para cuidar a su hijos. Ello podría revertir los logros del país contra la pobreza a lo largo de 30 años y en favor de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, agregó.

La editorial añadió que el nuevo programa que aporta recursos a las escuelas, para que los comités de padres de familia decidan qué iniciativas financiar, podría promover la corrupción. También se lamentó que López Obrador destine recursos a proyectos innecesarios bajo la figura de “obras prioritarias”.

Tal es el caso de la refinería Olmeca -ubicada en Dos Bocas, Tabasco-, así como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, situado en Zumpango, Estado de México. Especialistas citados por el NYT argumentaron que el Presidente mexicano tiene una perspectiva económica “obsoleta”, además de que criticaron que su Gobierno está por concentrar al menos 25 mil millones en grandes proyectos de infraestructura “que no son propiamente necesarios”.