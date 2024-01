Ninguno de los trabajadores serían despedidos tras proponer la desaparición de al menos 10 órganos constitucionales autónomos, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aclaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se encontraba entre los órganos a desaparecer de acuerdo a su paquete de reformas.

Entre los órganos constitucionales autónomos que el mandatario nacional propondría desaparecer, ha mencionado al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Comisión Reguladora de Energía, así como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

“No, la CNDH no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. Son como 10 [...] Lo que vamos a buscar es, sin afectar a los trabajadores de base, porque ya parece que estoy escuchando la opinión de expertos y sabiondos de los medios, que obviamente están en contra de esto: van a dejar sin trabajo, no, no, no vamos a despedir a nadie, va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de [Infraestructura] Comunicaciones [y Transportes]”, dijo el político tabasqueño, refiriéndose a los empleados del IFT.

“La Secretaría de Comunicaciones se va a hacer cargo de la administración, de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios. El Poder Ejecutivo que tiene un Presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder en este caso en particular que el Presidente”, señaló.

“Porque fue lo que hicieron, crearon un gobierno aparte para contrarrestar al Gobierno legal, legítimamente constituido y proteger los intereses de los dueños de México o los que se sentían dueños de México, de la oligarquía”, acusó el Presidente de la República.

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, porque ese lo crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación y resulta que siguen habiendo los monopolios [...] Ahora que nos comprometimos a que haya Internet para todos, porque es importantísimo, que no tenemos en todo el País, no nos han dado permiso [...] entonces, para qué sirve, pues para proteger a empresas, no tienen un propósito de beneficio al pueblo”, insistió.

Explicó que el INAI puede pasar a ser parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o, incluso, a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que enfatizó que existía la obligación para transparentar todo.

“Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. ¿Lo puede hacer en el Poder Legislativo? La Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía general de la República”, dijo López Obrador, quien también acusó que dichos órganos constitucionales supuestamente tenían autonomía, “pero autónomos del pueblo, del gobierno, no autónomos de las empresas particulares”.

Además, el político tabasqueño mencionó que con la desaparición de los órganos constitucionales autónomos se iba a tener un Gobierno eficiente y no tan costoso. “No vamos a despedir a nadie, pero vamos a ahorrar”, enfatizó.

“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos, entonces cómo vamos a estar pensando, no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública“, insistió el presidente.

“Pero si me dices: van a desaparecer todos? ¡No! [...] Ya en la iniciativa vamos a proponer dónde y cómo, no es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentiritas, como es ahora, que son organismos que sirven de tapadera, pues ¿no ven cómo se distribuyen en los acuerdos cupulares lo de la transparencia?”, puntualizó López Obrador.