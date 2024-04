La protección a candidatos durante el proceso electoral en curso que así lo soliciten será inmediata, sin trámites y sin burocracia, aseguró Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La funcionaria federal explicó que hasta este lunes se recibieron 273 solicitudes de aspirantes a algún cargo de elección popular y no se rechazó ninguna para ofrecer protección.

“¿La atención es inmediata?”, le preguntó un reportero.

”Es inmediata, sin ningún pretexto, sin burocracias”, respondió la titular de la SSPC, quien también dijo que se buscaría agilizar el proceso con el Instituto Nacional Electoral (INE), así como instituciones locales.

”Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para brindar la seguridad necesaria de forma inmediata”, insistió Rodríguez Velázquez, quien detalló que en el caso de Guanajuato, ya se brinda seguridad a algunos aspirantes a alcaldías.

”Ya estamos dándole protección en algunos casos a presidentes municipales, que lo han solicitado, también de la parte federal”, dijo.

Expuso que de las 273 peticiones de protección, en 250 se brindó seguridad y 23 fueron declinadas por los propios peticionarios o sus partidos.

”Al momento no tenemos ninguna [solicitud] en análisis de riesgo [...] El Gobierno Federal está pendiente de todas las peticiones que realicen candidatos y partidos ante el Instituto Electoral para que sean atendidos inmediatamente”, reiteró.

Explicó que desde el 1 de octubre de 2024 se tenía registro del asesinato de una candidata y el de cinco precandidatos que ya contaban con registro oficial en sus partidos. Así como 9 homicidios de aspirantes que aún no contaban con registro oficial ante partidos o instituciones electorales, pero que habían sido mencionadas para aspirar a algún cargo de elección popular o manifestaron su deseo de competir.

Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a las quejas que habían presentado aspirantes y partidos políticos sobre la burocracia que tenían que enfrentar para tener acceso a protección pública.

Consideró que se podría analizar el tema y, de ser necesario, eliminar cualquier traba, ya que, según él, en materia de seguridad pública no se podía titubear.

”Estamos en la mejor disposición, estamos actuando de inmediato y, si hace falta eliminar trámites para hacer más expedito el apoyo, lo hacemos, porque con esto no se puede titubear”, enfatizó.

”Yo creo que no, pero lo revisamos y sí se elimina el trámite, si existe, se elimina y estamos actuando bastante rápido y con bastantes elementos y ya llega a un número considerable de candidatos que cuentan con la protección”, insistió.

López Obrador también fue cuestionado respecto a la falta de recursos materiales y financieros que enfrentaban escoltas y candidatos para cubrir los gastos de hospedaje, alimentación o combustibles.

Aunque planteó la posibilidad de que los partidos políticos pudieran cubrir dichas necesidades con los recursos que recibían, finalmente ofreció la colaboración del Gobierno Federal para solventar los gastos.

”No hay problema, lo vemos, lo más importante es la protección, lo material se revuelve, o sea, los partidos tienen financiamiento”, señaló.

“Pero dicen que no pueden meter eso en gastos de campaña”, le informó un periodista.

”Bueno, pero a lo mejor se los autoriza el INE y, si no, nosotros nos hacemos cargo. Como ya no hay corrupción, tenemos finanzas públicas muy fortachonas. Mañana Rosa Icela nos da los detalles y, si hacen falta los recursos, nosotros los aportamos [...] Va muy bien todo el proceso, la campaña, esto que nos preocupa a todos es que no haya violencia”, finalizó López Obrador.