MÉXICO._ El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó este miércoles sus condolencias por el colapso de una estructura elevada en la estación Olivos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, que dejó un saldo de, al menos, 25 personas fallecidas y alrededor de 68 heridos.

“Reciba mis sinceras condolencias por las trágicas consecuencias del derrumbe de un puente del metro de la Ciudad de México”, indicó Putin en un telegrama enviado a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

En el mensaje, publicado en la web del Kremlin, Putin también pidió transmitir su pésame a los familiares y amigos de los fallecidos y desea una pronta recuperación a los heridos.

CRITICA AMLO “POLITIQUERÍA” DE SINDICATO DEL METRO Y DEL PAN

El presidente López Obrador llamó, este miércoles 5 de mayo, al Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SMTSTC), a que en lugar de paro de labores presenten las denuncias por fallas en la Línea 12, ya que de lo contrario es “politiquería”.

Durante su conferencia de prensa matutina, también criticó que los del “partido conservador” quisieron sacar “raja política” y aprovecharse de la tragedia al acudir al lugar del accidente, en clara referencia al presidente del Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo y los diputados locales, Christian Damián Von Roerich de la Isla, Héctor Barrera Marmoleja, Orlando Garrido López y Federico Döring Casar.

Los legisladores panistas responsabilizaron -desde el lugar del incidente- a funcionarios capitalinos -actuales y pasados-, además de que exigieron la destitución inmediata de la titular del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía Soto.

“Ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia”, señaló el político tabasqueño, quien también pidió a los trabajadores del Sindicato del Metro, a quienes les pidió que recapaciten en su llamado al paro de labores, “ojalá que no se manipule, pero es muy difícil porque son tiempos de zopilotes”, dijo.

“No es el camino, que presenten las denuncias, además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular, claro que sí si los dirigentes del Sindicato dan una declaración sobre el tema van a tener cientos de periodistas”, agregó López Obrador.

“Y será noticia nacional e internacional, pero ese oportunismo pues es inmoral, entonces hay que actuar en forma responsables, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho, a disentir Y exigir justicia, pero no caer en la manipulación”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.