“NO. No seguirá. La corrupción ya se va :wave::skin-tone-4:”, escribió Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), en su cuenta de la red social X, mostrando el video del momento del yerro de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico, nunca me someteré a ningún poder económico, político o extranjero, siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la nación”, insistió Sheinbaum Pardo.

La ex jefa de gobierno de la capital prometió que ella encabezaría una República democrática, justa y responsable. También afirmó que su eventual Gobierno garantizaría las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización y que se respetarían los derechos humanos.

“Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico, nunca me someteré a ningún poder económico político o extranjero, siempre trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la nación [...] Nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México. Respetaremos y garantizaremos el respeto a la libertad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad”, abundó.

Además, la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que continuar con el segundo piso de la llamada “cuarta transformación”, era “hacer patria”. Asimismo, delineó 100 puntos del “Proyecto de Nación”, que ofrecería como la primera mujer Presidenta de México.

“Gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico. Nunca me someteré a ningún político, económico extranjero”, dijo Sheinbaum Pardo, quien también destacó como principios de su eventual gobierno, el respeto a los derechos humanos, no al “racismo y al clasismo” en México, además de “ser respetuosos del Gobierno de Estados Unidos”, lo que se traduciría “en cooperación sí, sumisión no”.

“Seremos respetuosos del Gobierno de Estados Unidos, pero también exigiremos el respeto a nuestra soberanía. La política exterior seguirá los principios constitucionales de la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención”, explicó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La candidata presidencial también ofreció someterse a la revocación de mandato como ya lo hizo por primera vez el actual titular del Poder Ejecutivo Federal y también planteó enviar una iniciativa de reforma constitucional, para poner fin a la reelección, en cargos como diputados y senadores.

“Sufragio efectivo no reelección. No debe haber reelección a ningún cargo de elección popular a partir de 2030”, prometió Sheinbaum Pardo, quien también advirtió que no habría condonación de impuestos, ni habría privilegios, como el avión presidencial o el Estado Mayor, ni se tendrá un avión presidencial, además de que no se aumentarían las tarifas eléctricas.

Para que los mexicanos accedieran a la vivienda, Sheinbaum Pardo anunció que impulsarían la reforma presentada por el presidente de la República, el 5 de febrero de 2024. “La meta sexenal será construir 500 mil viviendas”, indicó.

Asimismo, la candidata presidencial prometió la creación de un programa nacional de salud mental, dirigido principalmente a jóvenes, adultos mayores y víctimas de violencia. También indicó que estudiantes de preescolar, primaria y secundarias públicas tendrían una beca universal e incrementará las becas para estudiantes de educación medio superior pública.

Aunado a lo anterior señaló que daría más apoyo a escuelas públicas y fortalecería los libros de texto gratuitos. Adelantó que enviará iniciativas al Congreso de la Unión, para garantizar refugios para mujeres víctimas de violencia, “pero sobre todo para que los agresores se salgan de casa y las mujeres permanezcan en su hogar, con sus hijos”.