Rechaza Sheinbaum separación con AMLO e ideales de la 4T

Durante el evento “Alimentación para el Bienestar” en Comalcalco, Tabasco, agregó que no hay separación entre pueblo y gobierno, pues, dijo, tienen la misma causa.

“Pero por más que nos digan, es como dicen: ‘Ay, la Presidenta quiere parecerse a López Obrador’. Que yo dijera: “Ay, no, imagínense. ¿Cómo ustedes creen que nos vamos a separar del inicio de la transformación? Jamás. Somos lo mismo, somos el mismo proyecto. Se llama Cuarta Transformación de la vida pública de México”, indicó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno es el mismo que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no se separa de los ideales de la Cuarta Transformación.

Descarta reunión con AMLO ante tensión por caso Rocha Moya

En medio de las tensiones con Estados Unidos por las acusaciones del Departamento de Justicia contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó el viernes sostener cualquier encuentro con el exmandatario Andrés Manuel López Obrador durante su gira por Palenque, municipio donde él reside desde que se retiró de la vida pública.

La Presidenta fue cuestionada directamente al respecto luego de la conferencia matutina del 1 de mayo, en un contexto marcado por los señalamientos que su gobierno ha atribuido a una “intención de intervención externa” impulsada por la oposición tras las acusaciones formales hechas en Estados Unidos contra Rocha Moya.

Durante un breve intercambio con reporteros, Sheinbaum fue consultada sobre si aprovecharía su presencia en Palenque para reunirse con el expresidente. La pregunta planteada fue: “¿Se va a reunir con el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita? ¿No genera mucha suspicacia su gira por el sureste?”.

Sheinbaum respondió citando el propósito de su visita: “Voy a la unión de los trenes del Interoceánico y el Maya”.

Ante la insistencia de la prensa —“¿pero no se reúne con el expresidente?”—, la Mandataria respondió de manera directa: “No.”

Tras el fin de su presidencia, la actividad pública de López Obrador se ha limitado a pronunciamientos esporádicos desde su retiro, entre ellos su mensaje del 14 de marzo de 2026 en defensa de Cuba, y su reaparición el 3 de enero ante la operación estadounidense en Caracas.