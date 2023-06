El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el presente sexenio es el más violento de la historia en México, ya que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de diciembre de 2018 a la fecha, se registraron más de 156 mil homicidios dolosos en México.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa celebrada en Tampico, Tamaulipas, culpó a las administraciones anteriores por la “mala herencia” que dejaron en seguridad.

Durante todo el Gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 156 mil 066 víctimas de homicidio doloso, mientras que en las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y de Vicente Fox Quesada, se cometieron 120 mil 463 y 60 mil 280 asesinatos, respectivamente.

“Ahora nos dicen: ‘qué barbaridad que el Gobierno de ahora es el Gobierno que tiene más homicidios’. Sí. ¿Pero por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron el País? Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron también salud, educación y así nos dejaron todo, el País estaba en bancarrota”, expresó López Obrador.

“Nos ha costado porque, ¿quiénes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el País? Pues estos. ¿Dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el Gobierno de nosotros? No. Se fueron consolidando por la impunidad y las complicidades”, argumentó.

“El País estaba inmerso en una decadencia, ni siquiera era una crisis, era una decadencia, y por eso frente a una decadencia, lo único que debía hacerse era llevar a cabo un proceso de transformación, arrancar de raíz la corrupción y eso no les ha gustado a los que antes se sentían los dueños de México y son los responsables de la tragedia nacional, deberían estar ofreciendo disculpas”, indicó.

Al mostrar una gráfica con los asesinatos ocurridos en sexenios anteriores, López Obrador denunció que el País era un “narcoestado”, al señalar a Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Calderón Hinojosa.

“Aquí está, ahora todos nuestros adversarios de la derecha dicen ‘cuántos homicidios’ [...] Miren nada más cómo no dejaron hasta arriba [mostró gráfico de homicidios dolosos], y nos ha costado, porque ¿quienes crearon las bandas, los cárteles que funcionan en todo el país? Pues éstos [señaló a los ex presidentes]”, indicó.

¿Dónde están los cárteles creados por nosotros, tolerados por el Gobierno de nosotros? No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades, imagínense si el secretario de Seguridad Pública [García Luna] estaba al servicio del narcotráfico, era un narcoestado, nos ha costado mucho esto y esperemos que siga bajando”, expuso.

“Este año ha ido bajando, poco ¿eh? Y todavía nos queda el año próximo”, aseveró, quien afirmó, además, que “ya también están dando resultados los programas de Bienestar, que son la base para pacificar al País”.

“Eso es lo que nos va a permitir vivir en una sociedad mejor y pacífica, entonces sí hemos bajado el homicidio, que este es uno de los delitos en donde no hay prácticamente o muy poca cifra negra, porque sí se denuncia y sí se sabe lo que se sucede (...) no es como la extorsión, el secuestro, robos, que mucha gente no denuncia”, señaló.