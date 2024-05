“Lo que se hace es que, a partir de programas, vamos a recolectarlas con gente de la comunidad y las traen aquí [Estación de Campo de Pesca ABC] para su destrucción. Que estén en tierra, no significa que ya no sean un problema ya que, en ellas se atoran perros, gatos, pollos, aves y roedores silvestres, cualquier animal que se pose en ellas se atora”, denuncia Héctor Iñiguez, en entrevista para Animal Político y Border Hub.

La experta destacó que cuando la población de una especie viene en descenso, el reto no solo es frenar esa disminución, sino revertirla. “Mientras no eliminemos esa amenaza [las redes de pesca abandonadas en el mar], sea por pesca de totoaba, pesca de camarón o pesca de cualquier otra especie, va a ser muy difícil crear ese punto para redireccionar esa tendencia”, añadió.

“La razón por la cual tener redes fantasma en el agua es un punto de preocupación es porque esas redes no dejan de trabajar nunca y ahí van a estar, siendo una amenaza no solo para la vaquita, sino para cualquier especie que esté en ese espacio”, añadió López Sagástegui.

“Creo que sí hace falta un poco más de transparencia para saber qué es lo que sucede una vez que sale la red. Qué está sucediendo, qué manejo le están dando, si no se pudo reciclar, cuánto porcentaje de lo que se saca se puede reciclar, cuánto no, si no se puede reciclar qué hacen con ese material, le dan algún tratamiento para eliminar todas estas amenazas que representa”, concluyó la investigadora Catalina López.

Otro reto importante fue el acopio y reciclaje de redes y de plástico en general. La ex colaboradora del proyecto describe que durante la implementación de esta iniciativa consiguieron un espacio para el reciclaje de las artes de pesca. Sin embargo, no tuvo el éxito esperado.

Sanjurjo advirtió también que, si las autoridades correspondientes hubieran armado un plan de trabajo a 15 años para la vaquita marina, el problema de la disminución en la población de esta especie se hubiera resuelto en 15 años.

“Ah no, pero lo querían resolver en dos o tres años (...) hay procesos que debemos respetar. Me parece que es eso. Tenemos acuerdos secretariales, uno tras otro, tras otro, quieren resolverlo para hoy, cada año, pues no. Y decimos, si este año la vaquita no se salva, la perdemos. Ese es el peor error y es lo que llevo oyendo desde hace 20 años”, añadió Sanjurjo.