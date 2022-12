Reforma pone en riesgo calidad de elecciones, alerta Córdova

“Eliminar indiscriminadamente plazas del Servicio Profesional, fusionar estructuras que tienen dinámicas de trabajo intensas, diversas y en ocasiones sobrepuestas en el tiempo, aumentar el número de boletas que recibirán los presidentes de casilla y disminuir los tiempos para la capacitación de quienes integrarán las casillas, son entre otras, medidas que claramente, no contribuyen a la certeza de los procesos electorales y que ponen en riesgo el sistema electoral”, dijo en la firma de convenio con los Organismos Públicos Locales de Coahuila y el Estado de México, rumbo a las elecciones por las gubernaturas en 2023.

Después de que la oposición consiguiera frenar la propuesta de cambios constitucionales impulsada por el mandatario, a la que impidió tener mayoría calificada, el bloque encabezado por Morena presentó su documento alternativo, logró que se le dispensara el trámite de ir a comisiones para dictaminación y aprovechó su mayoría simple para sacarlo adelante en cuestión de solo unas cuantas horas.

Al respecto, Córdova dijo que “todavía no concluye el trámite legislativo y están haciendo el germen de la división, del atizamiento a la polarización y no del consenso que una reforma electoral debe suponer. Se está gestando un problema en donde hoy no lo hay”, por lo que llamó al Senado a actuar con “prudencia, objetividad, información y visión de Estado”.

Para Córdova, las medidas de la reforma no contribuyen a la certeza de los procesos electorales y dijo que ponen en riesgo “una de las pocas cosas que se han hecho bien en el país en las últimas tres décadas, un sistema electoral que nos ha permitido con el tiempo, contar con elecciones democráticas como ha ocurrido en los últimos años”.