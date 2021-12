Relator de la CIDH condena acoso y espionaje en contra de la periodista Marcela Turati

Daniel Lizárraga, editor de El Faro, consideró que la violación de los derechos de los periodistas y la protección de sus fuentes vulnera las leyes y la Constitución. “Esto desestabiliza al país y a la democracia porque a los periodistas nos corta nuestra función y es una manera de irnos acortando el campo de acción”, destacó el también co fundador de Quinto Elemento Lab.

El co fundador y editor de la organización que fomenta el periodismo de investigación, Ignacio Rodríguez Reyna, informó que la carta será entregada próximamente a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación para “exigirles las medidas concretas de protección para garantizar que no siga la persecución y el espionaje”, expuso en el encuentro con el relator.

“Estas denuncias no solo tienen un efecto sobre las personas que lo han denunciado, sino también crea un efecto inhibitorio sobre el resto de la prensa, sobre el resto del debate público y sobre la investigación de las violaciones a los derechos humanos”, señaló el relator colombiano en la videollamada.

“Los funcionarios que pertenecieron a la PGR y que hoy están siendo parte de la FGR deben ser señalados y denunciados por haber violentado los derechos y las libertades de Marcela y las activistas”, expuso Navarro.

Mientras que Sonia Serrano, editora de NTR, condenó que las autoridades sigan utilizando herramientas tecnológicas y recursos para investigar a una periodista y activistas cuando tendrían que utilizarse para investigar los delitos y el crimen organizado.

Por su parte, Marcela Turati enfatizó que este tipo de delitos deben ser sancionados. “Lo que queremos es que se castigue, que no se le aplique a otros periodistas y que no se le haga costumbre al gobierno, que no se haga fácil a ningún funcionario de ningún estado repetir y usar estas herramientas para acusar, censurar, criminalizar y perseguir periodistas”, dijo la periodista.

Alejandra Xanic, directora del laboratorio de investigación, alertó que en esta ocasión los periodistas pudimos darnos cuenta del espionaje a una colega porque se conoció el contenido de una carpeta de investigación, pero que posiblemente existan otras carpetas en otros casos donde se dé la misma situación y el periodista esté siendo investigado.

Tras escuchar las inquietudes de las y los participantes, el abogado colombiano dijo: “Esta es una denuncia que va a ocupar un lugar muy importante en los balances sobre el estado de situación del derecho a la libertad de expresión que hacemos con respecto al estado de México y también poner a disposición todo lo que se puede hacer desde esta oficina para garantizar las condiciones de seguridad de Marcela y de la prensa en general de México”.

“(Quiero) manifestar solidaridad con la situación y con Marcela y poner a disposición de la relatoría para lo que esté a nuestro alcance de acuerdo al mandato. Esto es algo que vamos a informar a las autoridades de la Comisión, a quienes siguen los temas de México y de la secretaría ejecutiva”.