Renta de mansión en Houston de hijo de AMLO no fue registrada

La mansión que rentaron José Ramón López Beltrán, hijo mayor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Carolyn Adams Solano, en Houston, no fue registrada en el sistema que utilizan los agentes de bienes raíces en Texas. Así lo informó el viernes la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Ello a pesar de que la brasileña Adams Solano aseguró, el pasado domingo 13 de febrero, que la mansión ubicada en Houston la rentó por un año, bajo “formalidad, reglas y requisitos de Estados Unidos”, como son un contrato, depósito en garantía y renta mensual.

La ONG señaló que tres agentes inmobiliarios confirmaron que el supuesto arrendamiento de la propiedad, valuada en poco más de un millón de dólares (alrededor de 20 millones 800 mil pesos), no está registrada en el sistema MLS (Multiple Listing Service), al que únicamente pueden acceder miembros de la asociación de Agentes de Bienes Raíces de Houston (HAR, por sus siglas en inglés).

“Si rentaron la casa, tienen que declarar en el sistema de HAR. Era obligación del agente publicar esa información. Debe haber registro de la renta por el agente, pero no lo hicieron. Es muy raro que no lo hayan puesto en el sistema”, declaró a MCCI una agente con licencia para operar en el estado de Texas.

“No es normal que en una operación de renta, primero esté en ‘P’ de pending [pendiente] luego ‘W’ de withdrawn [retiramos la oferta del mercado] y después ‘T’ de terminated [se terminó la relación de cliente-agente para promover], cuando se supone que ‘existe’ un contrato”, dijo otro agente a la organización no gubernamental.

Además, el agente mencionó que en el listado de datos aparece que la fecha de expiración fue el 14 de diciembre de 2019, cuando la pareja habitó la casa hasta 2020. Por lo tanto, según la ONG la operación se habría realizado por fuera, es decir, entre particulares, o incluso, que no habría habido ningún pago de renta o relación contractual de por medio.

“Y el hecho que en diciembre hayan terminado el listado quiere decir que posiblemente no se rentó [oficialmente]. Se presta a que o hicieron el trato por fuera o de plano no hubo ninguna relación contractual”, abundó el agente a MCCI, que citó al sitio web especializado Zillow, que el valor de renta actual de la mansión es de 6 mil 187 dólares mensuales (alrededor de 127 mil pesos).

MCCI recordó que Adams Solano también aseguró que la renta fue a través de una agencia por lo que nunca conoció al arrendador, Keith Schilling, un alto ejecutivo de la empresa estadounidense Baker Hughes, la cual tiene contratos con Petróleos Mexicanos, por más de 151 millones de dólares en obras, y por lo que se acusa a la pareja de un posible conflicto de interés.

La organización no gubernamental también recordó que la esposa del hijo mayor del Mandatario mexicano, solo mostró capturas de pantalla de chats de la supuesta negociación con el agente, pero no exhibió copia del contrato de arrendamiento de la mansión.

La residencia se ubica en el Fraccionamiento Jacobs Reserve, en Houston. Cuenta con una sala de cine y una alberca con 23 metros de largo. Mientras que Baker Hughes ofrece alta tecnología para descubrir, evaluar, perforar, extraer y producir petróleo y gas natural, con presencia en más de 80 países.

“Consulté el historial con tres agentes de bienes raíces. Me dijeron que estos registros les resultan inusuales y no entienden por qué en el sistema nunca se inscribió la renta”, indicó, por otra parte, la periodista Peniley Ramírez, en su artículo de opinión titulado “El casero de Houston”, publicado este sábado en el diario Reforma.

La periodista narró que tuvo acceso al historial de la mansión en el registro de bienes raíces de Houston. El 9 de julio de 2019 apareció un cambio de estatus de la propiedad en el sistema, de “enlistada” a “pendiente”. El agente inmobiliario Joseph Villegas declaró a Ramírez que se debió a que Adams Solano pagó un depósito y firmó un contrato de renta con Schilling.

“Hasta ahí todo parece usual”, sostiene. Sin embargo, explica, el 24 de julio, la casa no cambió de “pendiente” a “rentada”, como sucede cuando se registra un contrato, sino de “pendiente” a “fuera del mercado”; y cinco meses más tarde, pasó a “fuera de mercado” a “expirada”, como si nunca hubiera habido un inquilino.

Según la periodista, si una renta no se registra, puede deberse a que el dueño llegó a un acuerdo personal con los inquilinos o la rentó a través de otra plataforma. Pero al revisar otras transacciones de la empresa Turbo Realty, para ver si usualmente la agencia renta casas y no lo registra, Ramírez no halló casos similares en los últimos años.

“Llamé a Chris Schilling, el dueño de Turbo Realty. Me dijo que no hablaría con periodistas, que la casa se rentó ‘a una señora’, que ellos no sabían más. Luego colgó. Llamé, envié correos y mensajes a Keith Schilling”, insistió la periodista.

“Le pregunté por qué la renta no se registró en el sistema y cuál era su parentesco con Virginia y Chris Schilling, ya que en el artículo de Bloomberg no se mencionó que la agencia era de sus familiares. No respondió”, contó Ramírez.

El agente de Adams aseguró que correspondía a Turbo Realty la responsabilidad de que la renta apareciera en el sistema. “Yo no controlo lo que aparece en ese registro”, dijo Villegas a la periodista. Pero según otros agentes, todos los participantes en la transacción deben verificar que cada trámite quede asentado.

“Los agentes de Turbo Realty ‘son familia de los dueños’, aseguró Villegas. ‘Le hicieron el favor a su pariente de poner la casa a la renta’”, indicó Ramírez. Además, la renta de la casa gris en Houston costaba 5 mil 700 dólares por mes y los interesados debían demostrar ingresos por el triple de ese monto, más de 17 mil dólares mensuales, destacó la periodista.

“Pregunté a Villegas cuáles fondos presentó Adams para probar que ganaba más de 17 mil dólares al mes. Pregunté si ella avisó que su esposo, José Ramón López Beltrán, viviría ahí, como se exige en los formularios de renta. Me dijo que no lo recordaba. Pregunté si Schilling había indagado si sus inquilinos eran personas políticamente expuestas. ‘Eso no es requisito en Texas’, contestó”, escribió la periodista.

Según rememoró Ramírez, el pasado 4 de febrero el ex ejecutivo de Baker Hughes, Keith Schilling, dijo al medio estadounidense Bloomberg que no sabía que el hijo y la nuera del presidente de México eran los inquilinos a quienes rentó su casa en Texas en 2019.

En respuesta a una investigación de MCII y la Impunidad y el medio digital Latinus, Schilling señaló que la propiedad fue puesta en alquiler a través de un agente de bienes raíces. Ramírez dijo que, “efectivamente”, en junio de 2019, la agencia de bienes raíces Turbo Realty colocó en el sistema de renta de propiedades en Houston la lujosa casa de Schilling.

Sin embargo, el artículo de Bloomberg no mencionó que la agente que registró la propiedad se llama Virginia Schilling y es la madre del ejecutivo, según muestra el registro civil de Texas. Fue el 4 de julio del 2019, cuando Joseph Villegas avisó a Adams Solano, que la casa de los Schilling estaba en renta.

“En una entrevista telefónica, Villegas me dijo que él y Adams la visitaron“, afirmó Ramírez.