Reporta García Harfuch avances en seguridad y operativos en Michoacán

Destacó que el trabajo coordinado entre las diversas instituciones de seguridad ha permitido detener a 932 personas por delitos de alto impacto y asegurar casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y desmantelar 17 laboratorios.

A través de redes sociales, el funcionario federal informó sobre avances de seguridad en dicha entidad, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Más de 900 personas han sido detenidas en Michoacán y al menos 23 toneladas de droga han sido aseguradas gracias al trabajo conjunto entre instituciones, afirmó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

También señaló que se ha incrementado el despliegue en Michoacán con 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con equipos especializados de investigación e inteligencia para la detención de objetivos prioritarios.

“Se fortaleció a la Policía y Fiscalía estatal con equipamiento y capacitación bajo la supervisión del Gobierno de México. Para fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión se instaló una subsede en el estado y se capacitó a operadores del 089, lo que ha permitido 478 detenciones a nivel nacional, 180 de ellas en Michoacán”, puntualizó García Harfuch.

“A las familias de Michoacán les reiteramos que la seguridad del estado es una prioridad nacional. Trabajamos con inteligencia, coordinación y cero impunidad para recuperar la paz en cada municipio”.

En Michoacán, el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el pasado 1 de noviembre, cuando se encontraba en un evento por el Día de Muertos.

Su homicidio causó indignación nacional e incluso protestas en diversos estados.