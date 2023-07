Los cuatro aspirantes de Morena en el proceso de selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación gastaron, hasta el 4 de julio, 2 millones 748 mil 241 pesos en sus recorridos por el País, informó el presidente del Comité Directivo Nacional del partido, Mario Delgado Carrillo.

Las llamadas “corcholatas” del partido son Claudia Sheinbaum, ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Ricardo Monreal, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado; así como Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard, ex titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, respectivamente.

El candidato presidencial de la llamada “Cuarta Transformación” saldrá de entre seis aspirantes, los cuatro militantes de Morena y dos de los partidos aliados de la coalición, el Verde Ecologista de México y del Trabajo, es decir, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, Senador y Diputado federal con licencia, respectivamente.

Durante una conferencia de prensa, Delgado Carrillo ofreció detalles de los recursos ejercidos por los aspirantes y adelantó que presentarán un informe ante el Instituto Nacional Electoral.

“Nosotros queremos ir más allá de la fiscalización del INE, queremos darle absolutamente transparencia. Afortunadamente, hemos contado con la disposición muy buena de todos los aspirantes, y hoy vamos a presentarles esos números que ellos nos han reportado”, afirmó.

Delgado Carrillo insistió en que los recursos del partido solo son para los aspirantes, no para sus acompañantes, quienes, aseguró, tienen que financiarse ellos mismos. Asimismo, reconoció que el INE estará tras ellos, por lo que los aspirantes deberán reportar todo lo que gastan al CEN de Morena.

Por otra parte, aseguró que Adán Augusto López Hernández no quería el dinero de Morena, pero que se le advirtió que debería reportar de dónde consiguió el financiamiento para realizar sus recorridos por el País.

“Ya lo hemos hecho muchas veces [pedirle que use el dinero del partido] y él no quiere. Él tendrá que comprobar eso a la hora de que el INE lo fiscalice. Adán no los ha registrado [los recursos recibidos] como aportaciones al partido. Ahí es donde entraría la fiscalización del INE”, insistió el dirigente de Morena.

“Como hay actividades ordinarias de Morena organizadas por Adán y el INE nos va a caer, no hay manera que le demos la vuelta, entonces tú si vas y organizas un evento a nombre de Morena, el INE va a decir de dónde lo organizó, entonces nosotros tenemos los comprobantes de gastos, por eso yo decía que el origen de los recursos se tendrá que comprobar al momento que llegue fiscalización”.

Delgado Carillo detalló que el que más había gastado de las llamadas “corcholatas” había sido Ricardo Monreal Ávila, con un total de 916 mil 376 pesos utilizados durante dos semanas de sus actos proselitistas, que en total durarían 70 días.

Mientras que Claudia Sheinbaum aseguró que solo había gastado 868 mil 770 pesos, de los cuales 820 mil 528 pesos fueron para logística, 40 mil pesos de transporte, 4 mil pesos de hospedaje y 2 mil pesos de viáticos.

Por otra parte, sin informar de dónde salieron sus recursos, Adán Augusto López Hernández le reportó al partido que había gastado 577 mil 584 pesos del 19 al 30 de junio.

Mientras que Marcelo Ebrard argumentó a la dirigencia nacional de Morena que únicamente había invertido 385 mil 509 mil pesos en sus eventos, de los cuales, 116 mil son de transporte y 252 mil 747 en logística de sus asambleas y recorridos.

Por último, Delgado Carrillo explicó que al PT y al PVEM les correspondía informar los gastos proselitistas de Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco Coello.

“Le hacemos un exhorto al Partido del Trabajo a que ya le aflojen al compañero Noroña, porque parece que lo traen ahí todavía medio agarrado del cuello. Si nos están oyendo los dirigentes del Partido del Trabajo, pues ya que le ayuden al compañero Noroña como se comprometieron, el Partido del Trabajo”, pidió.