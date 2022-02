Reporteros protestan en ‘mañanera’ de AMLO por periodistas asesinados

Un grupo de reporteros decidió no realizar preguntas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, como un acto de protesta por los periodistas asesinados en México, además de que al final de la conferencia de prensa matutina llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, los comunicadores guardaron un minuto de silencio.

En lo que va de la administración encabezada por López Obrador -desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el jueves 10 de febrero del 2022, y con base en datos de la propia Secretaría de Gobernación de México-, han sido asesinados un total de 54 comunicadores, además de 98 activistas, lo que da un total de 151 personas y el 90 por ciento de estos crímenes están impunes.

“La mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer queremos decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con lo que ocurrió en el legislativo el día de ayer, queremos replicarlo”, expresó el periodista Rodolfo Montes.

“Nos queremos abstener, señor Presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos”, le dijo el reportero, a nombre de sus colegas, al titular del Poder Ejecutivo Federal, lo que el político tabasqueño aceptó, aunque dejó en claro que su Gobierno no manda “aniquilar” a nadie.

“Estoy de acuerdo con lo que planteas de que hay que manifestarse. Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de todos los periodistas y de todos los mexicanos. Lo único que debe considerarse, es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie”, respondió López Obrador.

“Ya no es el Estado como era antes el violador por excelencia de los derechos humanos, y si hay pruebas se castiga, pero no hay ni la intención, pero ni siquiera esta en nuestro pensamiento”, insistió el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que su Gobierno protegerá a los periodistas, tanto “honestos, como mercenarios”, y pidió no utilizar dicho movimiento para atacar a la llamada ‘Cuarta Transformación’ que él encabeza.

“Nosotros no somos represores, para que no nos confunden. Todo nuestro apoyo y solidaridad y vamos a seguir protegiendo a los periodistas. Hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios”, aseguró.

“Porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida y es lo principal de los derechos humanos, pero no utilizar estos lamentables hechos para atacar al Gobierno que represento”, afirmó el político tabasqueño.

“Ayer vi un tuit donde decía ‘nos están matando’, lo decía este periodista famoso que está en Univisión y le contestó otro, no sé si periodista o ciudadano que qué había hecho él. Es la utilización del dolor ajeno, eso es una manipulación”, destacó.

“La libertad de expresión no solo para un grupo, para todos. ‘Ah, es que usted es presidente y usted no puede hablar’ ¿cómo? ¿por qué no puedo hablar, cómo me van a silenciar?”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

PERIODISTAS PROTESTAN CONTRA MORENA EN SENADO Y SAN LÁZARO

Durante la sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como en una conferencia de prensa del grupo parlamentario del partido Morena en el Senado, llevadas a cabo ayer martes 15 de febrero, reporteros se manifestaron en contra de la violencia y asesinatos a periodistas en México.

Al grito de “nos queremos vivos”, “justicia” y “libertad de prensa”, los representantes de los medios de comunicación se manifestaron durante la intervención del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, en la discusión del dictamen para devolver parte del financiamiento de partidos políticos.

Hamlet García Almaguer, legislador de Morena, subió a tribuna para hablar en favor del dictamen. Sin embargo, el diputado no pudo continuar su exposición debido a la protesta que se llevó a cabo al fondo del Pleno de de la Cámara baja del Congreso de la Unión, donde los reporteros se manifestaron dándole la espalda.

“Presidenta, somos respetuosos de las manifestaciones de los medios de comunicación. Cuando terminen de exponer sus inquietudes podemos continuar con el mensaje”, dijo el diputado de Morena, mientras los reporteros gritaban diversas consignas, para después abandonar el Pleno de San Lázaro, por lo que se reanudó la sesión.

Más temprano, reporteros se retiraron de una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede del Senado de la República, mientras se presentaba a los legisladores del grupo parlamentario de Morena, que participarían en el evento.

Ante la presencia de reporteros del Canal del Congreso, el senador César Arnulfo Cravioto Romero leyó el pronunciamiento que firmó la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario de Morena para respaldar “incondicionalmente” al presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que quienes estén contra el mandatario nacional son “traidores a la Patria”.