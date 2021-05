Roemer puede ser detenido desde ya en Israel: Interpol emite ficha

MÉXICO, (SinEmbargo)._ La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener al escritor y diplomático Andrés Roemer, acusado de presunto abuso sexual en contra de al menos seis mujeres.

La Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión en su contra, sin embargo, se sabe que desde hace poco más de un mes el también filántropo ya no se encuentra en México.

De acuerdo con los primeros informes, funcionarios federales confirmaron la emisión de la ficha de búsqueda, la cual habría sido solicitada por la Fiscalía General de la República a petición de las autoridades judiciales de la capital del País.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría solicitado la intervención de la Policía Internacional, debido a que no hay tratados sobre extradición entre la República Mexicana e Israel, país donde al parecer se encuentra el director de “La ciudad de las ideas”.

La tarde de ayer se dio a conocer un video difundido por el periódico digital Emeequis en el que se muestra a Andrés Roemer Slomianski negando los delitos de abuso sexual, por los que es buscado por autoridades mexicanas.

Las imágenes muestran el momento en que el periodista Amir Shuan, de Hazinor y Canal 13, cuestionó a Roemer cuando caminaba por una calle de Israel.

“¿Es propio que uses tu judaísmo para permanecer en Israel y escapar de México?”, preguntó el periodista. La grabación fue publicada por Alejandra Crail en Emeequis.

Roemer vio directamente a la cámara y aseguró que no ha escapado de ningún lugar.

“¡No he hecho nada malo. ¡Nada! ¡Nada! ¡En ningún lado!”, dijo.

“Puedes leer que hay más de 400 mujeres que me apoyan y que me conocen”, añadió.

En la misma grabación presentada por Emeequis se observa a Roemer forcejeando con personas en un bar de Israel. Ahí pidió a los presentes que no lo tocaran.

“Jamás he agredido a una mujer”, Roemer

Andrés Roemer aseguró que nunca ha cometido una violación sexual en contra de alguna mujer, a pesar de las más de seis denuncias que se han hecho en su contra por el presunto delito y de que la FGJ-CdMx obtuviera una orden de detención.

En un comunicado, enviado a Grupo Fórmula, el también filántropo rechazó las acusaciones en su contra e insistió en que nunca ha cometido algún tipo de violencia o agresión en contra de alguna mujer.

Fue en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva donde se dio a conocer un comunicado que supuestamente emitió Roemer Slomianski y que envió al comunicador y “probablemente a muchos más”.

“Rechazó rotundamente todas las acusaciones que se están desplegados en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer. Nunca he hecho nada en contra de la voluntad de otro ser humano”, se leyó en el programa de Grupo Fórmula.

En dicho documento, el presidente de “La Ciudad de las Ideas” afirmó que solo tuvo conocimiento de la orden de aprehensión, gracias a que los medios de comunicación difundieron el hecho, sin embargo, denunció que ninguna autoridad judicial le notificó al respecto.

“Estoy enterado a través de los medios de comunicación de que se ha librado una orden de aprehensión en mi contra. No conozco las acusaciones que dan origen a la misma, ya que no se ha respetado mi derecho a una adecuada defensa ni la presunción de inocencia que debe regir cualquier procedimiento penal. No fui citado a declarar ni tuve acceso a la investigación para que se me permitiera conocer quién y de qué se me acusa, y por tanto, no me he podido defender”.

Además, argumentó que, debido a esto, “desconoce” quién o de qué se le acusa, pues tampoco se le ha citado para declarar ni para llevar una clara defensa, por lo que tampoco se ha respetado la presunción de inocencia.

“He sido condenado de manera anticipada y se ha desatado en mi contra una campaña de linchamiento público que obedece a diversos intereses”.

Finalmente, se expuso que, de acuerdo al comunicado, esta será la única declaración que Andrés Roemer emitirá en “tanto se desarrollan los procedimientos judiciales y las investigaciones” que hay en su contra.

En febrero, más de una decena de mujeres rompieron el silencio al acusar al escritor de abusos sexuales y comportamientos inapropiados en diversas ocasiones.

La Fiscalía de la ciudad tiene ocho carpetas de investigación abiertas contra Roemer e informó que está en contacto con las víctimas y que atenderá el caso con perspectiva de género.