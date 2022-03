Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, le informó a AMLO la decisión de Banxico sobre tasas de intereses

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que fue Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien le informó del anuncio de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México, el cual reveló, diciendo que dicho órgano constitucional autónomo decidió aumentar la tasa de interés de referencia en 50 puntos base, con lo que se ubicó en 6.5 por ciento.

“Pues miren, participa en la reunión del Banco de México, el Secretario de Hacienda, entonces él me informó de que se había tomado la decisión por unanimidad, de aumentar la tasa de interés de 6 a 6.5 por ciento”, dijo el mandatario nacional.

“Entonces, me mandó la tarjeta, esto por la tarde noche de antier, pensé de que ya se había dado a conocer y en la mañana salió el tema y yo di a conocer que ya había aumentado la tasa de 6 a 6.5”, agregó el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Cuernavaca, Morelos, el Presidente criticó que sus opositores hicieran un “escándalo” por anticiparse al anuncio del aumento de la tasa de referencia que aprobó la Junta de Gobierno del Banxico en día antes.

“¿No considera que de violentó la ley, porque establece que deben ser confidenciales?”, le preguntó un periodista. “Sí, sí, la Ley del Banco de México, pero pues la Secretaría de Hacienda forma parte del consejo del Banco de México y me informaron y yo di a conocer este resultado, los tecnócratas corruptos hicieron un escándalo y desde luego tu periódico”, respondió.

“Entendieron que fue un error de mi parte. Dicen en política, de que la forma es fondo y es cierto, pero también es cierto que el fondo es forma y es convicción, lo más importante de todo es que de verdad, no solo respetando las formas, se respete la autonomía del Banco de México y eso pues nosotros lo estamos haciendo, no haciéndole a la simulación de siempre heredada del Porfiriato”, insistió.

“No somos nosotros Salinas, ni [Vicente] Fox [Quesada]. ni [Felipe] Calderón [Hinojosa], no somos iguales. ¿Qué voy a andar yo metiéndome a ver los asuntos del Banco de México?. cada quien tiene que atender sus asuntos. Tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar, que cumplo, entonces cuando digo no me meto no me meto, si yo me metiera, imagínense, no tendría autoridad moral”, argumentó.

AMLO SE DISCULPA CON BANXICO POR ADELANTAR ANUNCIO DE ALZA EN LA TASA DE INTERÉS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas, el pasado 24 de marzo, por adelantarse al anuncio de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México (BANXICO), al revelar que dicho órgano constitucional autónomo decidió aumentar la tasa de interés de referencia en 50 puntos base, con lo que se ubicó en 6.5 por ciento.

El Banco central, al ser un órgano constitucional autónomo, tiene su propia Ley, que en el artículo 45 establece que quienes asisten a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto a los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación.

Además de la Gobernadora y los cuatro subgobernadores de BANXICO -Victoria Rodríguez Ceja, Gerardo Esquivel Hernández, Galia Borja Gómez y Jonathan Ernest Heath Constable-, a la reunión de política monetaria acuden el secretario y subsecretario de Hacienda y Crédito Público -Rogelio Ramírez de la O y Gabriel Yorio González-, así como el Secretario de la Junta de Gobierno.