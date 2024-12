$!Rosalinda acusa a policías ministeriales de asesinar a sus hijos, en San Luis Potosí

Redacción Astrolabio

Han pasado más de cuatro años desde el trágico ataque ocurrido el 11 de noviembre de 2020, donde dos jóvenes, Carlos y Daniela Aguilar Ávalos, fueron asesinados en un ataque perpetrado en su propio hogar. Yahaira Jocelyn, la tercera hija, logró sobrevivir milagrosamente tras proteger su cabeza de un impacto de bala, aunque aún carga con las secuelas físicas y emocionales de aquel día.

Rosalinda, policía de investigación con 25 años de servicio, no solo ha enfrentado el dolor de perder a sus hijos, sino también el desafío de buscar justicia en un sistema que, asegura, está infiltrado por redes de corrupción y delincuencia organizada dentro de las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

En rueda de prensa, Rosalinda relató cómo su compromiso con la verdad y su ética profesional la llevaron a descubrir, el 11 de septiembre de 2020, a cuatro compañeros policías involucrados en el manejo irregular de un vehículo con reporte de robo con violencia. Según su versión, este vehículo iba a ser entregado a integrantes de un cártel delictivo. Al denunciar los hechos a sus superiores, no solo no recibió respaldo, sino que fue víctima de amenazas directas contra su vida y la de sus hijos. “‘Te vamos a matar a tus hijos’. No era una amenaza común; era precisa, con información que solo alguien dentro de la corporación podía tener”, declaró Rosalinda.

El 29 de octubre de ese mismo año, Rosalinda participó en la detención de un individuo presuntamente vinculado a un grupo delictivo. Este acto, de acuerdo con su testimonio, habría sido otro factor clave para que se planeara el atentado contra sus hijos.

En su denuncia, Rosalinda señaló directamente a un grupo identificado como el “Cártel de la Ministerial”, acusando a varios de sus compañeros de estar involucrados en actividades ilícitas. Aunque algunos han sido vinculados a proceso y otros dados de baja, ella asegura que aún hay elementos activos que operan con total impunidad, incluso dentro de las esferas más altas del poder estatal.

“No estoy luchando solo contra criminales; estoy luchando contra un sistema que protege a quienes deberían estar tras las rejas”, expresó Rosalinda, visiblemente conmovida pero firme en su postura. Además, denunció que las irregularidades en el proceso judicial han permitido que algunos implicados obtengan amparos y beneficios legales que podrían derivar en su liberación. Señaló directamente a una jueza federal por presuntamente excederse en sus funciones al otorgar el cambio de calidad procesal a uno de los imputados.