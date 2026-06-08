Rubio y Velasco dialogan sobre seguridad, migración y combate a cárteles

El secretario de Estado de EU, Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), sostuvo el 8 de junio de 2026 una llamada telefónica con Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en la que ambos funcionarios abordaron los principales temas de la agenda bilateral: seguridad, migración y comercio.

Según el comunicado difundido por la SRE, la conversación se desarrolló en un ambiente cordial y de respeto mutuo. Velasco Álvarez y Rubio García refrendaron su interés por mantener la cooperación en temas prioritarios entre los dos países.

Desde la perspectiva estadounidense, la nota de prensa emitida por el DOS describió el intercambio como productivo. Según el portavoz Tommy Pigott, Rubio García planteó la importancia de frenar el flujo de migrantes en situación irregular entre ambas naciones, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como la necesidad de acelerar acciones decisivas para desmantelar a los cárteles.

La llamada evidenció matices en el énfasis de cada delegación respecto a los alcances del diálogo: mientras la SRE destacó el tono de buena cooperación y la amplitud temática de la conversación, el DOS centró su comunicado en los compromisos concretos de seguridad y combate al narcotráfico, particularmente el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales.

El contacto entre Velasco Álvarez y Rubio García se inscribe en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en la dinámica de negociaciones bilaterales que han marcado la relación entre los dos gobiernos durante los primeros meses de 2026, en los que la presión de Washington respecto al tráfico de fentanilo y la política migratoria ha ocupado un lugar central en la relación diplomática.