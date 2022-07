Sansores difunde audio de ‘Alito’ por pagos en efectivo a directivo de Televisa, durante campaña electoral

Layda Elena Sansores San Román, actual Gobernadora de Campeche, difundió durante su conferencia de prensa semanal, denominada ‘Los martes del jaguar’, un audio donde supuestamente se escucha a Alejandro Moreno Cárdenas -mejor conocido como “Alito” y actual presidente del PRI- quien habría hecho pagos en efectivo a un directivo de Televisa, a fin de que no fueran contabilizados como gasto de campaña de los diputados federales en las elecciones del año pasado.

Sin que se precisaran fechas, se entiende que el dirigente del PRI aborda con dos colaboradores cómo será el pago de 5 millones de pesos a la televisora, previo acuerdo con Michel Bauer, ex presidente del club de futbol América y ex director de Medios Electrónicos y Mercadotecnia de dicha empresa. “Le puede facturar comunicación, medios, éste, pues güey, es Televisa”, señala “Alito”.

En el audio se escucha cómo de los operadores financieros del CEN del PRI, identificado como “Hugo”, explica a Moreno Cárdenas que ya había hecho un pago de 2.5 millones de pesos en efectivo a la empresa. “Alito” cuestiona cómo se hará el resto del pago, dado que Bauer no quería que se hicieran pagos en “cash”.

“Es lo mejor que podemos hacer. Lo que pasa es que es un dinero de campaña y no dejamos rastro si pago en efectivo. No sabía que no lo podía hacer ¿Hice mal?”, señala el funcionario administrativo. El dirigente del PRI responde que está bien, que ya se hizo la operación en efectivo, y que pensaba que se le podía facturar a Televisa como gasto en medios.

Sin embargo, el asistente le precisa a Moreno Cárdenas que la operación de factura deja “un rastro” y aumenta el gasto de campaña de los candidatos a diputados. El presidente del CEN del PRI insiste en que no fuera gasto de candidatos, sino de medios de comunicación, del área encargada por la ahora Diputada Paloma Sánchez.

“Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas para la campaña y luego le iba a pagar otra cosa, otro concepto que le voy a cargar a los candidatos, y se van a volver locos, porque es sobre dinero de la campaña, entonces es mejor pagárselo por fuera”, precisó el colaborador, denominado como “Hugo”.

El asistente reitera que de todos modos el dinero se tiene que cargar a gasto de campaña de los candidatos, a fin de poder comprobar el destino del recurso. Asimismo, le recuerda al dirigente priista que es menor el gasto ordinario y que el partido solo tiene 250 millones de pesos para campaña.

“Usted sabe cómo estamos en el ordinario, madreados”, remarca “Hugo”. No obstante, Moreno Cárdenas reitera que a Bauer se le tenía que pagar con transferencia y tener la factura. “Sí se complica mucho, jefe, yo veo otra forma”, responde el operador financiero. “No, no quiero problemas. A ver, entonces déjame veo esos 2.5”, comenta “Alito”.

En la conversación grabada, el presidente del CEN PRI también da instrucciones de cómo se le deben dar 4 millones de pesos a la campaña de Campeche, otros 700 mil pesos a una candidata a presidenta municipal y un millón de pesos a otro candidato de Colima. La Gobernadora Sansores San Román expresó que tales operaciones son cínicas “clases de lavado”.

“Qué chulada. Explica muy bien cómo [’Alito’] se burla de Lorenzo Córdova [Vianello], por eso quería yo que viera este programa [el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral], porque aunque una gana la gubernatura, cómo impacta en Diputados que no debieron haber llegado, porque utilizó dinero de campaña extraordinario que rebasa los gastos de campaña”, expuso la mandataria estatal.

Sansores San Román también acusó que los Diputados del PRI son producto del fraude y dinero mal habido, ilícito, porque no se sabe de dónde proviene. “De que sirve que pongan reglas, si nadie las vigila”, acusó la Gobernadora campechana, quien también pidió que en el INE se haga un esfuerzo por vigilar el gasto y aplicar sanciones.

“Da mucho coraje, siento indignación, qué bueno que se puede evidenciar esto, no podía guardarlo en secreto el material, el INE parece que está ciego es evidente que, con mirar, se ve que fluye el dinero, y resulta siempre que la que más gastó fui yo”, se quejó la gobernadora, quien manifestó que espera una respuesta del INE, porque ya presentó una demanda y siguen las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por último, la mandataria estatal advirtió que Moreno Cárdenas declaró bienes por 12 millones de pesos, pero ella calcula que tiene al menos 500 millones de pesos en propiedades en la entidad. “Tiene que haber sanción y no vamos a bajar las manos, es una responsabilidad”, afirmó la actual Gobernadora de Campeche.

Sansores San Román ha difundido durante sus conferencias de prensa semanales, denominadas ‘Los martes del jaguar’, diversos audios donde supuestamente se escucha al presidente del CEN del PRI. Por su parte, el 24 de mayo del 2022, Moreno Cárdenas aseguró ser víctima de una persecución, y descartó que vaya a huir de México, luego de los escándalos derivados de los audios que reveló su sucesora al frente de la Administración estatal campechana.

El también diputado federal priista sostuvo que con los audios difundidos se busca dividir el bloque opositor, enfrentarlo con los medios de comunicación y con la ciudadanía, ello debido a que el PRI rechazó la reforma eléctrica impulsada por Morena y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Comenzaron publicando audios manipulados, les funcionaron muy poco. Ahora, como ya no tienen más voces qué editar, optan por audios con voces falsas queriendo atribuirlas a mi persona. Una vez más, Morena mintiendo y creando cortinas de humo alejadas de la realidad”, señaló el ex Gobernador de Campeche.

El 25 de mayo del 2022, “Alito” reveló en una serie de publicaciones realizadas en Twitter, que los audios que se han dado a conocer, así como supuestos actos de espionaje a “toda la oposición, periodistas y empresarios” surgen a partir de un sistema de espionaje de 800 millones de pesos.

Mismo que nunca se entregó a la Policía Federal y que se “robó” el hoy fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, quien que se desempeñó como el último jefe de la Comisión Nacional de Seguridad, entre el 27 de agosto de 2015 y el 30 de noviembre de 2018, durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

A través de Twitter, indicó que “se hará un peritaje independiente de los audios exhibidos para mostrar la manipulación y fabricación de hechos”. Además, Moreno Cárdenas aseguró que ya está la denuncia hecha por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“El proveedor es una empresa Israelí [NSO], y un ‘pajarito’ acaba de contar que lo tiene el Fiscal (antes Comisionado Federal de Seguridad). Ya está denunciado por la ASF ante la FGR, por ese ‘robo’ de equipo de más de 800 millones de pesos. Se les empieza a revertir”, acusó “Alito”.