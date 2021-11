SCJN declara inconstitucional la ampliación de mandato del ministro Arturo Zaldívar

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este martes la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -quien no se excusó para conocer del asunto, ya que, según dijo, no estaba impedido para ello-, así como de los seis integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“No considero estar impedido para este asunto y no voy a excusarme para conocer de él”, señaló Zaldívar Lelo de Larrea, cuyos homólogos apoyaron dicha postura, por lo que el ministro José Fernando Franco González-Salas presentó los proyectos de sentencia respecto a la validez de la ampliación de mandato por dos años más de la Presidencia de la SCJN y así como los nombramientos de los seis consejeros del CJF.

Por unanimidad, los 11 ministros del Pleno de la SCJN resolvieron que el artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es inválida, ya que contraviene al principio de supremacía constitucional, además de que el Poder Legislativo sí incurrió en violaciones al proceso al momento de presentar y aprobar la ampliación de mandato.

“Se ratifica la invalidez del artículo transitorio y se señala que la declaratoria surtirá sus efectos una vez que se notifique al Congreso [...] El transitorio prevé una reelección de facto, pues se designa a los mismos funcionarios por un nuevo periodo”, concluyó el proyecto.

Aunado a lo anterior, el ministro ponente Franco González Salas expuso que, aunque no se violó el proceso legislativo por el cual se aprobó la ampliación de mandato, sí contraviene la Constitución Política en lo que respecta al Poder Judicial de la Federación.

Antes de comenzar a discutir el asunto, Zaldívar Lelo de Larrea aclaró que no estar impedido ni excusarse para conducir la sesión ni para emitir un voto, debido a que en ningún momento se ha pronunciado respecto a la constitucionalidad del artículo transitorio.

“Concluiré mi periodo como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022, por tanto no hay ninguna razón de interés personal o de algún otro tipo de interés en este asunto. Estoy en posición de poder conducir la sesión y de votar este asunto, toda vez que en ningún momento me he pronunciado sobre la constitucionalidad del precepto”, destacó.

El pasado 6 de agosto, el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó, durante una conferencia de prensa, que no habría extensión en su mandato por dos años más.

“Yo no estoy aquí por cargos, por puestos y por privilegios [...] quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022 cuando termina el periodo cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeras y compañeros ministros”, declaró en una conferencia de prensa, desde la sede central de la SCJN en la Ciudad de México.

Además, indicó que su decisión estaba tomada con independencia a lo que resolviera la Suprema Corte de la Justicia de la Nación e inclusive ya lo había comunicado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la reunión que ambos sostuvieron, el 5 de agosto, en Palacio Nacional.

“Él me expresó su apoyo y respeto a esta decisión que estoy tomando”, resaltó.

Por lo que, según dijo, el ministro José Fernando Franco González-Salas debería presentar proyectos de sentencia sobre la validez de la ampliación de mandato por dos años más de la Presidencia de la SCJN y así como los nombramientos de los seis consejeros del CJF.

Zaldívar Lelo de Larrea se comprometió a trabajar, en el tiempo que le resta en el cargo, de forma “incansable” por consolidar un combate definitivo a la corrupción, desterrar el nepotismo, terminar con el acoso sexual y llevar justicia a la población más vulnerable del país.

“Estoy en la Suprema Corte por principios y valores, así lo ha demostrado toda mi carrera. Ahí estas mis proyectos, mis sentencias. Siempre del lado de la constitución y de los derechos de las personas. Mi único compromiso ha sido es y será con la Constitución y con los derechos humanos de las personas y por una mejor justicia para la gente”, señaló el ministro presidente.

“Agradezco al presidente de la República y a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, la aprobación de la más importante reforma judicial en 25 años, que permitirá seguir combatiendo la corrupción y el nepotismo”, expresó Zaldívar Lelo de Larrea.