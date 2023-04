Los coordinadores en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de los grupos parlamentarios del los partidos Morena, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista Mexicano (PVEM), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, emitieron un comunicado conjunto, en el cual admitieron que, ante las presiones de la ciudadanía, decidieron buscar una nueva redacción, ya no discutirían la iniciativa para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Frente a la opinión pública manifestamos que hasta ahora no se han logrado los consensos para aprobar esta reforma y frente a los cuestionamientos de la opinión pública respecto de la misma, queremos informar que seguiremos trabajando para legislar como es nuestra obligación en favor de las y los mexicanos, siempre respetando los derechos de las mujeres, de las minorías y en favor de la democracia”, dijo Rubén Ignacio Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI.

Antes, Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara baja del Congreso de la Unión, también confirmó que se pospondría la discusión de la reforma al TEPJF y se abriría una “pausa”, como un acto de “prudencia legislativa”, para revisar avances la próxima semana.

“No queremos que se frene una reforma por las dudas que han expresado los senadores. En un acto de prudencia legislativa, por el bien de la democracia, de los procesos, de los partidos, de los candidatos y del respeto al voto, vamos a darnos este espacio, por lo que hace a nosotros para socializar con senadores y dirigencia”, dijo el político poblano.

“Decidimos no reformar cualquier Iniciativa que pese a su contenido, suponga la más mínima duda respecto a las facultades del TEPJF, Paridad de Género o Acciones Afirmativas”, señaló, por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, Jorge Romero Herrera, en su cuenta de la red social Twitter.

Otros que firmaron el comunicado conjunto fueron Carlos Alberto Puente Salas, Reginaldo Sandoval Flores y Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, coordinadores de grupos parlamentarios del PVEM, PT y PRD, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respectivamente.

En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión estaba por discutirse una iniciativa que buscaría limitar las facultades del TEPJF, en relación a la vida interna de los partidos políticos y de paridad de género, para resolver casos de forma definitiva e inatacable.

La iniciativa de reforma constitucional al TEPJF proponía frenar juicios de derechos políticos promovidos por mujeres, discapacitados, migrantes, indígenas y transgénero, además de que protegía a las dirigencias partidistas contra juicios internos en el nombramiento de las mismas.

La propuesta pretendía modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se especificaban las acciones afirmativas, para reducir desigualdades de género, socio-culturales y económicas, así como de paridad y vida interna de partidos.

En el artículo 41 se establecía que los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto-organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados.

Mientras que en el artículo 73 señalaba que el Congreso de la Unión tiene la facultad de establecer de forma “exclusiva” medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como al goce y ejercicio de derechos político-electorales, ello para el cumplimiento del principio de paridad de género.

Además, el artículo 73 constitucional señalaba que al TEPJF le corresponde resolver en forma definitiva y “exclusivamente las controversias que se susciten por normas generales, actos y omisiones y resoluciones regulados por las leyes electorales”.

El mismo artículo de la Constitución también indicaba que las decisiones de los órganos de gobierno y las que correspondan a los regímenes interiores de las cámaras de Diputados y del Senado, les compete a las mismas y “quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal”.

De aprobarse la reforma, el TEPJF debería respetar lo que digan los partidos políticos en sus documentos básicos y como forma de autogobierno para cumplir con los preceptos constitucionales de paridad y otras acciones afirmativas.

Asimismo, los partidos políticos son los que fijarían cómo cumplir con los preceptos constitucionales, y ya no el TEPJF, que no podría ordenar cambios a decisiones de los órganos de la Cámara baja del Congreso de la Unión sobre la integración, por ejemplo, de la Comisión Permanente.

El artículo 99 agregaba que el Tribunal Electoral no tendrá jurisdicción en “los actos y demás determinaciones de las cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores”.

Además, dicho artículo facultaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que conozca “de las controversias que se susciten con relación a los regímenes internos de las Cámaras del Congreso de la Unión y las decisiones de sus órganos de gobierno”.

En los artículos transitorios establecía que en caso de que el Congreso de la Unión no haya emitido estas disposiciones para los procesos electorales federales y locales del año 2024, se usarán los lineamientos establecidos para el proceso electoral federal del año 2021, y los procesos electorales locales de los años 2022 y 2023.

Mientras que en el caso de los procesos de renovación de los órganos de dirección de los partidos políticos nacionales hasta el año 2024, se aplicarán las normas y los criterios del proceso de renovación de dirigencias de 2021.

La iniciativa de reforma estaba respaldada y fue presentada por diputados de los grupos legislativos de Morena, así como de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista Mexicano (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD). Sólo Movimiento Ciudadano (MC) se oponía.

ADÁN AUGUSTO DEFIENDE REFORMA AL TRIBUNAL ELECTORAL; ‘INTENTA TUTELAR LA VIDA DEMOCRÁTICA Y NO ES SU FUNCIÓN’, DICE

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirmó, el 12 de abril de 2023, que la iniciativa de reforma buscaba acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que no hubiera “supra facultades” y dijo que la misma no limitaba las atribuciones constitucionales.

En conferencia de prensa, tras una reunión con senadores de Morena, PT, PVEM y Encuentro Social (PES), el funcionario federal indicó que el TEPJF se había adjudicado facultades que no le estaban conferidas directamente y que estas les competían a los legisladores.

“No hay un retroceso en materia de paridad porque esa ya está tutelada constitucionalmente, no se propone que desaparezca. Lo que sí contiene la iniciativa es acotar el funcionamiento del Tribunal Electoral que, a todas luces en los últimos años se ha arrojado facultades que no le están expresamente concedidas en la ley con el argumento de una interpretación, entonces intentar tutelar ellos la vida democrática y esa no es su función”, dijo.

Asimismo, desde la sede de la Cámara alta del Congreso de la Unión, López Hernández señaló que no conocía en su totalidad la reforma al TEPJF, pero insistió en que con esta decisión no habría un retroceso en materia de paridad de género.

“Yo no creo que se esté limitando la facultad constitucional que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que sí creo es que no puede haber supra facultades, no pueden haber facultades para un órgano colegiado más allá de lo que constitucionalmente estén señaladas”, agregó el titular de la Secretaría de Gobernación.

El secretario también llamó a los legisladores para que el Tribunal Electoral “no siga actuando arbitrariamente”. Además, López Hernández resaltó que la iniciativa no fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino por diputados federales.