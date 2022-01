Se enfrentan senadores y Gobernador de Veracruz por caso Del Río Virgen

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz, acusó que la Comisión Especial del Senado para investigar abusos de poder y violaciones a los Derechos Humanos en ese estado, que ha dicho que lo investiga, es “casi golpista”, porque aseguró que aunque no tienen validez formal del Pleno de la Cámara alta, han amagado con la desaparición de poderes en dicha entidad.

El mandatario veracruzano reclamó a los senadores Dante Delgado Rannauro, Ricardo Monreal Ávila y Julen Rementería del Puerto, entre otros, que así como han amagado con investigarlo, que hagan lo mismo con los gobernadores de Tamaulipas y de Jalisco, Francisco García Cabeza de Vaca y Enrique Alfaro Ramírez, respectivamente.

“No tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores, que quede claro, por cierto no es Comisión, es un grupo de senadores, no existe esa Comisión, han estado engañando a la opinión pública de que existe una comisión, no existe una comisión que esté investigando a Veracruz”, dijo el Gobernador.

“Ven alguna que diga, sale, concluido, no existe, pues, entonces qué me va a preocupar algo que no existe, es un fantasma con lo que están espantando a ustedes, estoy tranquilo, que tan político ha sido ese asunto, tan manejado mediáticamente”, añadió García Jiménez, sonriendo.

El Gobernador también habló del caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, quien es acusado del delito de homicidio doloso calificado, en contra de Remigio Tovar Tovar, ex candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia Municipal de Cazones de Herrera, en Veracruz.

En dicho tema, García Jiménez insistió que desconoce las situaciones de hacinamiento y mala alimentación de las cuales se ha quejado Del Río Virgen, quien ha asegurado es inocente de lo que es acusado y que, además, lo tienen secuestrado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, también en Veracruz.

“No lo sé [si quepan 27 personas en una celda]. Yo nunca he estado en Pacho [Viejo], espero nunca estar. Si hay pruebas de esto, que las presenten y que se investigue”, expuso, sonriendo, el mandatario estatal, quien también señaló que no teme ser investigado.

“El grupo de senadores está mal constituido y se avientan a eso en una página web [la del Senado]. Son casi golpistas, sigo esperando que abran la [investigación] de Tamaulipas. Allá, si no me equivoco, el gobernador tiene una orden de aprehensión”, acusó García Jiménez.

“¿Qué ha hecho la [Junta de Coordinación Política] JUCOPO?, ¿ya abrió una investigación? Qué bueno que sean así [que investiguen], pero que sea parejo. Yo me atengo a los instrumentos legales de la nación”, insistió el mandatario veracruzano, en rueda de prensa.

Ese mismo día, el presidente de esta nueva Comisión senatorial, Delgado Rannauro -del grupo legislativo de MC-, reveló que han recibido casos de detenciones ilegales como las de Del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, acusado de asesinato.

Otros integrantes de la Comisión, la cual fue propuesta por Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO, son Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena; Rementería del Puerto; Beatriz Paredes Rangel; Raúl Bolaños Cacho Cué; Miguel Ángel Mancera Espinosa; y Sasil Dora Luz De León Villard, de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI); Verde Ecologista Mexicano (PVEM); de la Revolución Democrática (PRD); y, Encuentro Social (PES).

Por su parte, Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del grupo parlamentario de MC en San Lázaro, informó, en su cuenta de la red social Twitter, que el Senado de la República documenta e investiga las múltiples denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Veracruz, “aunque Cuitláhuac García se resista a aceptarlo”, dijo.