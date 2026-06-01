Se pierden oportunidades discusiones políticas de lucha contra cárteles: Johnson

Las discusiones políticas sobre la lucha contra los cárteles de la droga en ambos lados de la frontera hace perder oportunidades en los esfuerzos compartidos, señaló el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, destacó que la lucha contra los cárteles de la droga debería unir, no dividir a ambos países.

Expuso que las personas en ambos lados de la frontera desean vivir con seguridad y en paz.

Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles, asentó.

“Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”, reiteró.

El posicionamiento que ha hecho el Embajador ocurre un día después del mensaje de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo en la celebración del segundo aniversario de su triunfo electoral.

El domingo, acusó al Departamento de Estado de Estados Unidos de intentar convertirse en un factor determinante de la política interna de México, al presentar solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos en activo sin exhibir públicamente pruebas que las sustenten.

La Presidenta cuestionó si las acciones emprendidas desde Washington responden a una genuina estrategia de combate a la delincuencia organizada o a intereses políticos de la “ultraderecha” vinculados con los procesos electorales en ambos países.

“Es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición para autoridades selectas, porque primero hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelvan el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir”, afirmó Sheinbaum Pardo.