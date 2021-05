Se reúne AMLO con tres ministros: Zaldívar, Esquivel y Alcántara

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, este viernes, que se reunió con tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“Quería platicar con ellos”, dijo el Mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina, para defender las reformas que impulsa su Gobierno, respecto a energía eléctrica e hidrocarburos, así como del caso Ayotzinapa.

El titular del Poder Ejecutivo Federal acusó que “otros ministros” rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión, por eso el político tabasqueño prefirió hablar con Zaldívar Lelo de Larrea, Esquivel Mossa y Alcántara Carrancá.

“Yo diría privilegiando el poder privado, el interés personal, el interés individual, el interés privado. Con la Reforma (impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto) se elevó a rango máximo el interés privado y no puede ser así porque la (Comisión Federal de Electricidad) CFE es la encargada de la distribución de la energía eléctrica”, dijo.

“Esta ley que nos rechazaron era para dar seguridad en la prestación del servicio (...) Empresas muy grandes que se cuelgan no pagan la transmisión y esto significa una sobrecarga en las líneas y puede provocar apagones y afectar a todos”, agregó el Presidente de la República.

Por otra parte, López Obrador pidió a la SCJN asumir su responsabilidad y resolver “lo más pronto posible” el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, quien es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aunado a ello, el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió que los ministros de la SCJN actúe “sin ambigüedades” y aclare si el mandatario estatal tamaulipeco aún cuenta con fuero o no.

“En el caso del Poder Judicial, en lo relacionado con el señor Cabeza de Vaca, a mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad, que todos actuemos de manera responsable”, dijo el político tabasqueño.

El 6 de mayo, López Obrador se reunió con Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, para abordar el combate a la corrupción del Poder Judicial de la Federación.

El Mandatario nacional señaló que él y Zaldívar Lelo de Larrea se reúnen periódicamente. “Hablamos de la necesidad de limpiar de corrupción a los tres poderes, respetando la independencia de cada poder, pero son temas que sí tratamos”, dijo.

El político tabasqueño aseveró que “por relaciones de trabajo nos reunimos periódicamente el presidente de la Corte, hay autonomía, independencia, pero pues somos poderes del Estado mexicano y tenemos que tratar asuntos”.

Puso como ejemplo del trabajo conjunto, en el cual participa el titular de la Fiscalía General de República, Alejandro Gertz Manero, en el caso de la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como lo relacionado con la Guardería ABC.

Sin embargo, el titular del PEF rechazó que se abordara la ampliación de dos años del mandato de Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la SCJN y del CJF, reforma que todavía no se ha promulgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.