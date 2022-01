Secretaría de Salud mexicana prevé cuarta ola de Covid-19 superior a tercera, afirma directivo de OPS

Las infecciones de Covid-19 en América casi se duplicaron durante la última semana, impulsadas por la variante ómicron, al alcanzar 6.1 millones de casos hasta el 8 de enero, según dijo, en una rueda de prensa, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne.

“Los contagios se aceleraron rápidamente durante la temporada navideña, alcanzando niveles de transmisión nunca antes vistos durante esta pandemia [...] No obstante, gracias al poder protector de las vacunas, las muertes por Covid-19 no aumentan con la ola actual de infecciones”, agregó Etienne.

La directora general de la OPS pidió a los gobiernos de la región que den prioridad a la vacunación de refuerzo contra Covid-19 para el personal de salud, ya que la nueva ola de infecciones de SARS-CoV-2 no será “leve” y ya está desafiando la fuerza laboral en hospitales y clínicas.

Por otra parte, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que ante los altos porcentajes de no vacunados contra el coronavirus y enfermos con comorbilidades, la infección con la variante ómicron no puede verse como una simple gripe.

“No se trata de ver a ómicron como una simple gripa, es importante tener en cuenta que aún tenemos muchas personas que no han recibido la vacunación completa y principalmente aquellos con alguna comorbilidad [...] Una infección con ómicron puede llegar a ser grave o muy grave, por lo tanto no debemos relajarnos en este momento y debemos mantener todas las medidas de control y distanciamiento”, dijo el funcionario de la OPS.

“De acuerdo a los análisis de la Secretaría de Salud [SSa] Federal [mexicana] se prevé una cuarta ola superior a la tercera”, previó Aldighieri, quien añadió que en México se registra una curva exponencial de casos de Covid-19, y ayer martes 11 de enero se tuvo una cifra récord en el número de casos nuevos en un día, con más de 33 mil 600.

El funcionario de la OPS aseguró que también se ha registrado cifra récord de casos activos, con más de 70 mil en las últimas jornadas.

Variante ómicron ya es dominante en el mundo con 60% de casos, dice OMS

La variante ómicron, ya está presente en un 58.5 por ciento de dichos análisis, por lo que ha superado a la delta y se ha convertido en la dominante a nivel mundial, según informó la Organización Mundial de la Salud, en un informe epidemiológico semanal publicado ayer martes 11 de enero.

El análisis realizado por el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), demostró que de los más de 357 mil análisis realizados por la red global de laboratorios GISAID, durante los últimos 30 días, más de 208 mil detectaron la variante ómicron, que apenas hace dos semanas sólo había sido detectada en un 1.6 por ciento de los casos globales.

Por otro lado, siempre según la OMS, un total de 147 mil contagios -un 41 por ciento-, correspondieron a la variante delta, que en el anterior resultado de hace semanas aún concentraba un 96 por ciento de los casos y fue la principal cepa dominante durante gran parte del año 2021.

El informe de la Organización destacó que la variante ómicron es capaz de “evadir la inmunidad”, ya que existe transmisión incluso entre vacunados y personas que habían superado con anterioridad la enfermedad, que habían desarrollado anticuerpos.

La OMS también subrayó las “crecientes evidencias” de que dicha variante es menos grave que formas anteriores de la enfermedad.

Pese a ello, en otro informe de la OMS publicado también ayer martes 11 de enero, la organización de la ONU, resaltó que los riesgos sanitarios que presenta la variante ómicron siguen siendo “muy altos”, ya que puede producir un aumento en las hospitalizaciones y muertes en poblaciones vulnerables.

El récord diario de contagios en más de dos años de pandemia de COVID-19, hasta ahora se sitúa en el pasado 6 de enero, con más de 2.6 millones de positivos globales, una cifra que la propia OMS reconoce que podría ser mucho mayor en la realidad por los muchos contagios diagnosticados con tests domésticos y no reportados.

“Aunque ómicron causa síntomas menos graves que delta, sigue siendo un virus peligroso, especialmente para quienes no están vacunados”, dijo, sin embargo, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa, llevada a cabo este miércoles 12 de enero, en Ginebra, Suiza.

“Más transmisión quiere decir más hospitalizaciones, más decesos, más personas que no pueden ir a trabajar, incluyendo profesores y personal sanitario, y más riesgo de que surja otra variante más transmisible y más mortal que ómicron”, dijo el director general de la institución internacional.

“No es una enfermedad benigna, es una enfermedad que podemos prevenir con vacunas [...] No es el momento de abandonar, no es el momento de bajar la guardia, no es el momento de decir que es un virus bienvenido, ningún virus es bienvenido”, advirtió, por su parte, Michael Ryan, a cargo de las situaciones de emergencia en la OMS.