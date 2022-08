Secretario de Gobernación minimiza dichos por Alcaldesa de Tijuana; ‘los nervios traicionan’, dice

El Secretario de Gobernador Adán Augusto López Hernández minimizó lo dicho por la Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien tras la jornada de violencia en dicha ciudad fronteriza, pidió a los grupo de la delincuencia que “cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben”, y no a las familias ni a los ciudadanos.

Aseguró que los dichos de la Alcaldesa de Tijuana los hizo porque “los nervios la traicionaron”, y que debido a que su declaración la hizo durante la madrugada, venía saliendo de “un estado de tensión”.

“Yo le diría, con todo respeto a la Alcaldesa, que creo que a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender. No le daría mayor importancia, hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia pues eran altas horas de la madrugada, venía saliendo, había un estado de tensión ahí por los vehículos [incendiados] y seguramente eso”, insistió.

Sin embargo, aseguró que lo importante es que los tres niveles de gobierno están trabajando, “sin distinción”, en donde se llevaron a cabo las acciones de violencia por parte del crimen organizado, entre ellos en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán.

“El día de hoy le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo esos delitos, que Tijuana va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos. También les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan, saldrán los 3 mil efectivos de la Guardia Nacional y 2 mil municipales”, manifestó la Presidenta Municipal de Tijuana durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada de un mando militar.