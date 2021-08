Secretario de Marina ofrece disculpas por haber calificado al Poder Judicial como ‘enemigo’

MÉXICO._ José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar), ofreció una disculpa pública por sus declaraciones contra el Poder Judicial de la Federación (PJF), tras haberlo calificado de “enemigo”, mientras que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, le respondió que están del mismo lado para enfrentar los desafíos que tiene México.

“Quiero dejar en claro que mis declaraciones hace algunos días en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos Ministerios Públicos, hay buena justicia social, pero también tenemos ciertos problemas dentro de ese ramo”, indicó el funcionario federal.

“Por eso me atrevo a pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque creo que es necesario para que nos entendamos, porque creo que es necesario que a través de esta plática que vamos a tener logremos entendernos mutuamente y sobre todo logremos aterrizar lo que andamos buscando que es la justicia para todos nuestros conciudadanos”, expresó el almirante, durante el ‘Primer Taller Interinstitucional, Actualización sobre Sistema de Justicia Penal’, que se inauguró en la Escuela de Formación Judicial.

Por su parte, el presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo que las diferentes autoridades e instituciones del Estado mexicano no están enfrentadas. Asimismo, el ministro aclaró que todas las instituciones del país tienen la obligación de salvaguardar la vida y libertades de los ciudadanos.

“Tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado, tenemos funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas. Mediante el diálogo constructivo y la confianza que hemos venido consolidando, no solo a nivel institucional, sino a nivel personal, nos va a permitir, no tengo duda de ello, avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia. No importa lo grande que sean los desafíos”, enfatizó Zaldívar Lelo de Larrea.

“Pero esto para que sea legítimo debemos hacerlo a partir de los procedimientos e instituciones que establece la Constitución y las leyes. Debemos hacerlo protegiendo los derechos humanos de todas las personas y particularmente el debido proceso. En una democracia constitucional de derecho, el fin no justifica los medios”, añadió el presidente de la SCJN.

“El combate y la delincuencia se persiguen a través de los métodos de la democracia y solo mediante estos métodos”, subrayó Zaldívar Lelo de Larrea, quien manifestó que el citado Taller no aspira a ser una mera instrucción o un camino de una única vía de que los jueces y académicos traten de compartir los conocimientos constitucionales.

“Se trata de un diálogo constructivo donde tenemos la apertura para escucharlos, para tratar de entender a qué se enfrentan ustedes todos los días, a una delincuencia cada vez más violenta y más desafiante. Este diálogo no pide ser un ejercicio teórico”, abundó el ministro.

“Tiene que ser un ejercicio que a partir de la teoría lleve a soluciones prácticas, que permita las instituciones del Estado Mexicano sean más eficaces sin violentar los derechos humanos [...] Este es un mensaje a todo el pueblo de México que las autoridades del Estado Mexicano estamos conscientes que la luz que nos debe guiar es el nuevo paradigma de los derechos humanos”, expresó Zaldívar Lelo de Larrea.

JUECES FEDERALES NO SON ENEMIGOS DE NADIE, RESPONDEN DESDE EL PJF A SECRETARIO DE MARINA

El pasado 21 de mayo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo del Judicatura Federal (CJf), respondió, a José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, que la única función de los jueces es defender los derechos humanos y la Constitución.

“La función de las y los jueces federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”, escribió Zaldívar Lelo de Larrea, en su cuenta de la red social Twitter.

En respaldo a esta postura del ministro presidente de la SCJN, se sumó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, rechazó las manifestaciones de titular de la Semar.

El organismo que agrupa a la mayor parte de los jueces y magistrados federales del país, respondió que los impartidores de justicia no tienen amigos ni enemigos y que su labor es garantizar los derechos de los gobernados.

“Ante las serias implicaciones que puedan tener las palabras expresadas esta mañana por funcionarios de otro Poder del Estado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF se ve en la necesidad de aclarar que las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los derechos humanos de las personas”, expuso en un breve comunicado.

Ese mismo día, Ojeda Durán, titular de la Semar, criticó que “parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial”, tras señalar que desde que se tomó el control de los puertos y aduanas se ha cerrado el camino a los grupos criminales.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el almirante señaló que trabajan en una nueva reforma para poder meter dentro de los decomisos, más sustancias como los precursores químicos, que se utilizan para producir más drogas.

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque si no, las ayudas que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos”, indicó el titular de la Semar.

“Tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”, insistió el almirante.

“Tenemos varios casos pero los tenemos que hacer muy bien hechos”, expresó Ojeda Durán, quien reveló, además, que los cárteles optan también por los puertos de Ensenada, Baja California, y Guaymas, Sonora, para el tráfico de precursores químicos como el fentanilo.

El titular de la Semar abundó que los cárteles ya no operan de forma exclusiva en los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán, los más importantes del Pacífico mexicano, por el volumen de carga que reciben procedente de Asia.