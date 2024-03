Ello después de que un grupo de normalistas derribaron, usando una camioneta pick up de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una de las puertas del Palacio Nacional, para intentar ingresar al Salón Tesorería, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador daba su conferencia de prensa matutina.

“Lo que pasó hoy no me parece que sea correcto, yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo hoy en su mañanera, en algunos días, ya se les había informado”, comentó.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que no le pareció correcta la irrupción de normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional.

“Nosotros estamos trabajando para hacer más extensiva y más masiva la protesta si en los próximos meses no hay un diálogo”, declaró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, a representantes de medios de comunicación, en la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México.

“El compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa ha sido una prioridad absoluta desde el primer día del @GobiernoMX. Las acciones de búsqueda continúan. No vamos a descansar hasta dar con el paradero de los jóvenes y lograr romper con el pacto de silencio. El diálogo está y seguirá siempre abierto”, dijo, por su parte, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Segob, a través de su cuenta de la red social X.

“Y en realidad no hay que caer en ninguna provocación, porque bien pudiera haber intervenido la Policía de la Ciudad de México o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación”, agregó.

Sheinbaum aseveró que el Gobierno Federal había atendido a los padres de los normalistas desaparecidos, para abordar los avances del caso.

“Los ha recibido el presidente de la República en diversas ocasiones”, recordó Sheinbaum Pardo, quien también afirmó que el Gobierno de López Obrador había hecho un trabajo de “mucha” investigación respecto a dicho caso.

“Hay un reporte que antes de salir el Licenciado [Alejandro de Jesús] Encinas [Rodríguez] hizo público, que se puede conocer, en donde viene toda la información de toda la investigación que se hizo del caso. Pero además, el ex Procurador General de la República [Jesús Murillo Karam] está privado de su libertad, hay militares que están privados de su libertad y se sigue trabajando en el caso”, enfatizó.

Mientras que Xóchitl Gálvez Ruiz responsabilizó al presidente López Obrador, de la reacción de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa y de los propios normalistas.

“Si todavía no hay conclusiones, que se los diga. Creo que se hubiera resuelto recibiendo a los padres de familia que, además, en su momento lo apoyaron muchísimo a él. Creo que lo único a lo que tienen derecho es a escuchar de voz del presidente en qué van las investigaciones y sí me parece que en su momento se creó la posibilidad de que estos jóvenes estuvieran con vida por el propio presidente de la República. Si él tiene elementos realmente de lo que pasó que se los diga”, señaló.

“Ya se le olvidó todo lo que hizo durante años y años lucrando con el tema de la guerra de Calderón, con el tema de Ayotzinapa y ahora se le está revirtiendo. Por cierto, aprovecho para decirle a Claudia Sheinbaum que esta no es la guerra de Calderón, quien representa la guerra de Calderón es Omar García Harfuch, que sí trabajó con (Genaro) García Luna y que está con ella. Que no venga aquí a confundir a la gente, aquí no son la guerra de Calderón ni los abrazos de López Obrador”, reiteró.