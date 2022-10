Seguridad pública tiene mando civil, sostiene Rosa Icela en Senado, flanqueada por Fuerzas Armadas

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPC), compareció ante el Pleno del Senado de la República, donde defendió la estrategia del Gobierno de México, la cual, según dijo, tiene un mando civil, además de que no se ha pactado con la delincuencia.

La funcionaria federal estuvo acompañada del general Luis Crescencio Sandoval González y del almirante José Rafael Ojeda Durán, titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, respectivamente, quienes acudieron a la sede de la Cámara alta del Congreso de la Unión, pero no hicieron uso de la palabra.

La titular de la SSPC Federal reveló que en lo que va del presente año, 28 gobernadores pidieron la presencia y apoyo de la Sedena o de la Guardia Nacional.

Enfatizó que esto es legal, pero cuestionó que en privado sean institucionales y en público ataquen al gabinete de seguridad.

Puso como ejemplo el caso de la Mandataria estatal de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel militante, del Partido Acción Nacional.

“Piden la presencia de la Guardia y por otro lado la denostan, no entendemos eso, si no apoyan la presencia y no votan a favor, no está bien”, dijo Rodríguez Velázquéz, quien también confesó que hubo una solicitud de una Senadora -de la cual no dijo su nombre-, “que un día critica y otro descalifica a la Guardia Nacional”, pero que solicitó la protección con elementos de Guardia Nacional y el Ejército para su familia.

Acompañada también por el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, la titular de la SSPC Federal pidió a los legisladores “se determinen nuevas conductas delictivas relacionadas con la ciberseguridad”.

Además, hizo un reconocimiento “a quienes actuaron con altura de miras por la seguridad de los mexicanos”.

“Habrá voces que pongan en duda estos resultados, no nos sorprende, vivimos en una democracia y en la democracia el disenso fortalece el diálogo y permite contrastar diferentes puntos de vista [...] Permítanme reconocer el trabajo profesional de mis compañeros del gabinete de seguridad del Gobierno de México”, dijo Rodríguez Velázquez.

“La contribución al aprobar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública demuestra que como mexicanos nos une un fin: la paz”, dijo la funcionaria federal, quien también aseguró que sí hay resultados en la estrategia y que la mayoría de los delitos van a la baja.

“La línea entre el servicio público y servicio a la delincuencia está bien definida, y este gabinete de seguridad ha elegido servir a México con toda la fuerza y coordinación del Estado, bajo las órdenes de un mando civil”, expuso en su comparecencia ante el Pleno del Senado, con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En nuestro país no hay tal militarización y tal vez sí exista una confusión, porque la Guardia Nacional nació en el 80 por ciento de sus elementos de formación militar, la Policía Naval, la Policía Militar y la Policía Federal. No se engañó a nadie, ya estaba conformada por militares desde su creación”, indicó la titular de la SSPC.