Senado aprueba ‘decreto’ para que funcionarios difundan Revocación de Mandato

Con 67 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, el proyecto de decreto que determina que la difusión de la consulta de revocación de mandato -que se llevará cabo el 10 de abril-, por parte de funcionarios públicos, no es propaganda gubernamental.

El dictamen será turnado al titular del Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A partir de ahora, la única restricción de los funcionarios públicos será que no se usen recursos públicos para promover la consulta de Revocación de Mandato.

Asimismo, el decreto aprobado por el Pleno del Senado de la República, limita al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus atribuciones de vigilancia electoral establecidas en la Constitución Política.

Los sufragios a favor fueron emitidos por parte de los grupos legislativos de los partidos Morena, del Trabajo (PT), Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Encuentro Solidario (PES). Mientras que los votos en contra fueron realizados por las bancadas del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), y, el Plural.

Los Senadores de oposición tuvieron un enfrentamiento verbal con la mayoría legislativa debido a que la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Verónica Noemí Camino Farjat -de Morena-, no tomó en cuenta los votos del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural.

“Es una vergüenza lo que ha hecho la secretaria de la Mesa Directiva. La falta de institucionalidad en esta Mesa Directiva es clara, nosotros aceptamos esperar, si ustedes no tenían quórum. Presidenta, usted debería, señora Olga Sánchez Cordero, debería hacer política, debería respetar el reglamento. Es una lástima la forma en la que se comportan”, reclamó la vicecoordinadora del grupo legislativo del PAN, Kenia López Rabadán.

“Nos desconcierta que al llegar al segundo cero, al agotarse los tres minutos, cuando justamente había muchos senadores de oposición no tuvimos la misma tolerancia para los compañeros del oficialismo. A juicio de mi bancada no estamos viendo una conducción de la Mesa con la imparcialidad que se debe, recordarle que usted nos representa a todos y tiene un deber de conducción de imparcialidad, no representa a la bancada a la que está adscrita”, le dijo Claudia Ruiz Massieu, senador priista, a Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la Mesa Directiva.

Por su parte, la ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y ministra en retiro, justificó que cumple su tarea al frente de la Cámara alta y dijo que se basó en el cierre del tablero, porque en la votación participaron los senadores que se registraron.

El pasado 16 de marzo, por falta de quórum, el Senado de la República suspendió, la sesión del Pleno donde se discutía el decreto con el cual determinaron que la difusión de la consulta de revocación de mandato -que se llevará cabo el próximo 10 de abril-, por parte de funcionarios públicos, no es propaganda gubernamental.

Justo en el momento en el que se llevaban 63 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la presidenta de la Mesa Directiva Senado, Olga Sánchez Cordero Dávila, clausuró la sesión, misma que se reanudará mañana jueves 17 de marzo.

El pasado 10 de marzo, con 268 votos a favor, 213 sufragios en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, avaló, en lo general, un decreto con el cual determinaron que la difusión de la consulta de revocación de mandato por parte de funcionarios públicos, no es propaganda gubernamental.

Los sufragios a favor fueron emitidos por parte de los grupos legislativos de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM). Mientras que los votos en contra fueron realizados por las bancadas del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y, Movimiento Ciudadano (MC).

El proyecto de decreto fue suscrito por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador parlamentario, Moisés Ignacio Mier Velazco, y el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Rafael Llergo Latournerie.

Con el decreto aprobado se interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, con el objetivo de permitir que funcionarios puedan difundir la consulta, “al considerarse información de interés público que no constituye propaganda”.

El decreto establece que se entenderá como propaganda gubernamental, “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público”.

Asimismo, se advierte que: “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”.

“Es decir, que en las vedas donde se prohíbe a los entes públicos hacer propaganda gubernamental, debe ser entendida ésta en el uso de recursos que tengan presupuestados para adquirir propaganda. Y que esta limitación no se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan servidores públicos”, indicó Gutiérrez Luna, al presentar el proyecto en tribuna.

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro argumentó que con ello se privilegia el acceso a la información de interés público y el derecho a la libertad de expresión, ya que, según él, en la actualidad “hay una distorsión” de los órganos electorales, “quienes han llegado al absurdo”, porque violentan garantías de derechos humanos.

La consulta popular se llevará a cabo de las 8:00 a las 18:00 horas, del próximo domingo 10 de abril. La pregunta que responderá la ciudadanía será: “¿Estás de acuerdo en que a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”.

Asimismo, la papeleta de votación que estará disponible en cada una de las 57 mil 500 casillas que se instalarán el día de la jornada, tendrá las siguientes opciones: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza”, o, “Que siga en la Presidencia de la República”.