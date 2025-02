Senado aprueba ingreso de 10 militares de EU para adiestrar a personal de la Marina en operaciones especiales

El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular autorizar al Poder Ejecutivo el ingreso de 10 militares de los Estados Unidos para adiestrar a personal de la Marina en actividades a fin de fortalecer la capacidad de fuerzas de operación especiales de la Semar.

El pasado 17 de enero, la Comisión Permanente de Marina recibió la solicitud para poder debatir y aprobar dichas actividades, las cuales se realizarán en el Centro de Capacitación de Adiestramiento Especializado de la Marina de Campeche del 17 de febrero al 28 de marzo.

En sesión ordinaria, el diputado del PRI, Rolando Rodrigo Zapata Bello, indicó que esta colaboración entre fuerzas armadas de ambos países representa el fortalecimiento de seguridad nacional por lo que ha sido analizada con detenimiento para que se preserve la soberanía.

“El éxito de este dictamen que ha generado consenso dentro de la Comisión de Marina, dependerá del equilibrio entre la modernización de nuestras fuerzas armadas y de la preservación de nuestra autonomía estratégica”, señaló el priista.

Comentó que en las fuerzas armadas mexicanas sobra la capacidad para lograr una mejor seguridad, pues conocen del profesionalismo de los marinos.

“El entrenamiento en conjunto con las fuerzas armadas de Estados Unidos puede fortalecer nuestras capacidades de combate, rescate, navegación y manejo de equipos impulsando el profesionalismo y la experiencia de nuestra armada para responder mejor ante las amenazas crecientes que acechan al país”, destacó el legislador.

Indicó que esta cooperación no debe traducirse en una dependencia de tecnología excesiva o entrenamientos externos ni en la subordinación de las decisiones del Ejército Mexicano.

“La preservación de nuestra soberanía es un principio irrenunciable al cual que la defensa de nuestra democracia y sus espacios más fundamentales”, añadió.

“No hay invasión”, dice Téllez

En tanto, la senadora del PAN, Lilly Téllez, indicó que no hay una “invasión de México” porque vengan fuerzas estadounidenses a cooperar con las mexicanas

“No hay invasión, no hay ninguna violación a la soberanía. La patria no se vendió, la patria no se sometió porque constantemente haya esta cooperación entre fuerzas estadounidenses y mexicanas ¿Por qué no entonces aceptar la cooperación con EU para proceder contra los cárteles de México? ¿Por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal como está sucediendo y cómo ha sucedido en todos estos años?, cuestionó Téllez.

Aseveró que el “Estado no puede contra los cárteles, porque si el gobierno pudiera contra los cárteles ya hubiera procedido”.

“La mayoría de los mexicanos opina que los cárteles son terroristas, aunque en la bancada de Morena, la bancada de los mafiosos insista en que no son terroristas, la mayoría de los mexicanos dice que sí”, manifestó Téllez.

Militares de EU adiestrando a elementos mexicanos

El expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Senado en abril de 2024, el ingreso a suelo nacional de militares de Estados Unidos con armamento y municiones para realizar una capacitación a las Fuerzas Armadas mexicanas.

En aquella ocasión, el ingreso fue de 11 agentes del ejército de Estados Unidos a México facilitará el “Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto” (JCET), denominado así por la Cámara Alta, el cual buscó “mejorar la capacidad de planificación y ejecución de operaciones especiales, habilidades necesarias para el correcto desempeño del Ejército mexicano en sus labores”.

La capacitación al cuerpo de militares mexicano se realizó en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, en el estado de Chihuahua, por lo que soldados estadounidenses permanecieron en México por dos meses, comenzando el 8 de abril y finalizando el 27 de mayo.