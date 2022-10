Senador de Morena acusa a Ricardo Mejía de usar el Gobierno para que no sea candidato en Coahuila

Armando Guadiana Tijerina, Senador por Morena, acusó a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de la República, de lanzar ataques mediáticos para debilitar su propósito de ser candidato a la Gubernatura de Coahuila y favorecer a su contrincante, Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública federal.

En una carta pública dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Legislador coahuilense afirmó que Ramírez Cuevas y Mejía Berdeja actúan en conjunto para perjudicarlo. Reveló además que el Subsecretario le propuso declinar a sus aspiraciones electorales, pero él se negó, lo que provocó los ataques.

“Comenzó a atacarme en redes sociales y medios de comunicación de la Ciudad de México, todo ello con la venia y apoyo de Jesús Ramírez y un grupo de ex priistas resentidos, muchos de ellos con antecedentes oscuros, muy alejados de los principios de Morena”, aseguró Guadiana Tijerina, quien también reclamó que se difundieran acusaciones respecto a supuestas operaciones ilícitas y subrayó que eso procedía de filtraciones de la Vocería presidencial.

“Hoy nuevamente funcionarios del Gobierno federal reviven esa nota, [proceso] del cual fui exonerado, todo ello con el fin de tratar de minar mis aspiraciones a la gubernatura de Coahuila. Todo esto es rotundamente falso, la autoridad en 2014 me exoneró”, manifestó.

“Pero a mí ya no me asustan con el petate del muerto. Estoy acostumbrado a los ataques y calumnias, cuando denuncié la corrupción de los Moreira los enfrenté, no salí corriendo de Coahuila. No me refugié en Guerrero, ni me escondí como sí lo hizo Ricardo Mejía”, indicó.

Guadiana Tijerina señaló que el Subsecretario se encuentra desesperado, porque se ubica en los últimos lugares de preferencias electorales en Coahuila y señaló que no es justo que se utilice el aparato gubernamental para atacar a los integrantes de Morena.

El también empresario pidió al Presidente “piso parejo” en la contienda de Morena para la gubernatura de Coahuila y advirtió que apoyará al candidato que sea, “siempre y cuando los métodos de medición sean los correctos y apropiados”.

El lunes, Guadiana Tijerina acudió a la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, para solicitar información respecto a las supuestas investigaciones que se realizan en su contra por los delitos de lavado y vínculos con el narcotráfico.

“No he recibido ninguna notificación. No tengo nada que temer”, expresó el senador.