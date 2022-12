Sentencian a 45 años y 10 meses de cárcel a ‘El Chango Méndez’

MÉXICO._ Un juez federal sentenció a 45 años y 10 meses de cárcel a José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez”, fundador del grupo delictivo de La Familia Michoacana, por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que como resultado de investigaciones ministeriales, se tuvo conocimiento que Méndez Vargas era miembro de la citada organización criminal, con funciones de dirección y administración, teniendo como actividad principal el tráfico de drogas en diversos estados del país, principalmente en Michoacán.

“En mayo de 2016, el juez de la causa tuvo por puesto a su disposición al hoy sentenciado, quedando interno en el Centro Federal de Readaptación Social [Cefereso] Número 2 Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco”, detalló la institución de procuración de justicia, a través de un comunicado.

La FGR señaló que los elementos de prueba obtenidos de las diligencias efectuadas por el Ministerio Público de la Federación (MPF), permitieron que se dictara sentencia condenatoria de 45 años con 10 meses de prisión y 13 mil 249 días de multa a “El Chango Méndez”.

Méndez Vargas fue capturado el 21 de junio de 2011 en Aguascalientes y desde entonces ha estado preso en diversos penales federales. En la actualidad se encuentra recluido en el Cefereso Número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Antes de ser uno de los fundadores de La Familia Michoacana, “El Chango Méndez” estuvo al frente de una organización delictiva conocida como La Empresa, que entre los años 2000 y 2006, se alió con Los Zetas, uno de los brazos armados del Cártel del Golfo, para sacar de Michoacán a los integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, en 2006, La Empresa y Los Zetas rompieron relaciones, por lo que ambos grupos se enfrentaron por el control del trasiego de drogas y otras actividades ilícitas en Michoacán. ‘El Chango Méndez’, Nazario Moreno González, alias “El Chayo” y Carlos Rosales Mendoza, “El Tísico”, son considerados como los fundadores y principales líderes de dicha organización criminal.

A finales de la primera década del Siglo XXI, La Familia Michoacana expandió sus operaciones a entidades como la Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos y Querétaro. Además de que empezó a tener contactos internacionales para traficar metanfetamina a los Estados Unidos, Europa y Asia, sobre todo en naciones como India y China.

No obstante, “El Chango” se enemistó con La Familia Michoacana en 2010 y comenzó a liderar La Resistencia, por conflictos con Enrique Plancarte Solís, alias “El Kike” o “La Chiva”, otro de los líderes de dicha organización, pero que después fundó el cártel de Los Caballeros Templarios, junto con Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, para combatir a Méndez Vargas.

El 21 de junio de 2011, ‘El Chango Méndez’ fue detenido tras un operativo organizado por elementos de la Policía Federal (PF) en Aguascalientes. En aquel entonces, el Gobierno Federal -presidido por Felipe Calderón Hinojosa- ofreció hasta 2.3 millones de pesos, por datos que llevaran a su captura.

El 23 de junio de 2011, la PF difundió el video de un interrogatorio, durante el cual “El Chango” elogió la labor del Gobierno Federal en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Pienso que están haciendo lo correcto en detener delincuentes, es su trabajo, y para eso están, para cuidar a la ciudad y qué bueno que lo puedan hacer [...] ojalá y siempre lo hagan correctamente”, dijo Méndez Vargas.

Además, el capo michoacano se dijo arrepentido de haber incursionado en el narcotráfico y declaró dedicarse “a la agricultura y también al tráfico de droga”. Respecto a la Policía Federal, indicó que “nunca he tenido un mal concepto de ellos, y no tendría por qué tenerlo, a mí nunca me dañaron”.

La Corte del Distrito Este de Nueva York, buscó la extradición de “El Chango” para juzgarlo por cargos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetaminas entre 2006 y 2011, pero en noviembre de 2018, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, concedió un amparo a Méndez Vargas contra la extradición a Estados Unidos.

En abril de 2018, el hijo de ‘El Chango Méndez’, llamado Jesús Méndez Velázquez, alias “’El Changuito”, fue detenido tras un operativo en Querétaro, donde le confiscaron un arma calibre 12 milímetros y 20 litros de metanfetamina. Fue acusado de delitos contra la salud y armas de uso exclusivo del Ejército.