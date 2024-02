Benjamín Saúl Huerta Corona, ex diputado federal del grupo parlamentario de Morena en la 64 Legislatura, fue sentenciado a 22 años de prisión, por el delito de violación, en contra de un menor de edad, en el estado de Puebla.

El Tribunal de Enjuiciamiento de dicha entidad encontró penalmente responsable al ex legislador federal, por lo que no tendría sustitutivo de la pena. Según lo informó Teófilo Benítez Granados, defensa de la víctima, Huerta Corona saldría de prisión en 2046, además de que tenía en su contra otros dos procesos abiertos por agresión sexual.

“Después de más de un año de lucha se logró que el diputado por Morena, Saúl Benjamín Huerta Corona, fuera condenado a 22 años de prisión por un Tribunal de Enjuiciamiento, por el delito de violación. Sin embargo, no estamos satisfechos con eso y apelaremos para que se pueda incrementar la sentencia hasta 40 años, y las víctimas puedan recibir un poco de justicia, por haberse afectado de manera permanente la vida de las víctimas”, señaló el litigante, citado por el diario Reforma.

El mismo rotativo detalló que el juicio 0126/2023/JO/CENTRO duró 2 años 10 meses. Durante el desahogo de pruebas ante el Tribunal de Enjuiciamiento poblano, se comprobó que Huerta Corona usaba sustancias tóxicas y bebidas embriagantes para facilitar la agresión contra sus víctimas, todas menores de edad.

“El perfil del legislador morenista es considerado, por familiares de las víctimas, como un pedófilo y violador serial, ya que atacó a cuatro jóvenes, cuando eran menores de edad, de entre 13 y 16 años”, detalló Benítez Granados, quien también indicó que Huerta Corona buscaba a jóvenes con bajos recursos, aparentemente, por ser más vulnerables.

El 15 de noviembre de 2023, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó una sentencia de 3 años y 4 meses de prisión por abuso sexual, contra Huerta Corona, ex diputado federal del grupo parlamentario de Morena.

Asimismo, por concepto de reparación de daño, el ex legislador deberá pagar la suma de 18 mil 960 pesos. Esta fue la primera sentencia en contra del ex diputado, luego que un juez encontró las pruebas suficientes para imputar a Huerta Corona, de agredir sexualmente a dos menores de edad.

Además de los años de prisión y el pago reparatorio, la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República, también estipuló la prohibición de Huerta Corona, de comunicarse con la víctima.

En su primera sentencia, al no rebasar los 3 años de prisión, el ex diputado podría obtener el beneficio de seguir su proceso en libertad. Sin embargo, seguiría en prisión por un segundo proceso que aún no concluía.

Huerta Corona fue denunciado por haber llevado a un menor de edad a un hotel ubicado en la colonia Tabacalera, de la capital de la República, donde supuestamente le realizó tocamientos, en junio de 2019, aunque la orden de aprehensión por dicho caso se ejecutó en diciembre de 2022.

El ex diputado federal aún tenía pendiente un proceso, el primer caso que lo llevó a prisión por violación equiparada, en agosto de 2021, cuando otro menor de edad, originario de Puebla, también acudió con Huerta Corona a un hotel, ubicado en la colonia Juárez de la capital de la República, donde el adolescente no pudo resistirse, por el estado de ebriedad que tenía.

No obstante, el ex legislador se libró de quedar inscrito en el Registro de Agresores Sexuales de Ciudad de México, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró dicho instrumento como inconstitucional.

Alrededor de las 01:10 horas, del 19 de agosto de 2021, agentes de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía de General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Huerta Corona, por el delito de violación equiparada en agravio de un menor de edad, así como abuso sexual agravado contra un adulto.

La detención del legislador federal fue parte de un acuerdo entre la defensa de Huerta Corona y la Fiscalía capitalina, para entregarse y comenzar el proceso penal en su contra. El diputado desaforado fue aprehendido en las calles Baja California y Monterrey, de la colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

Tras 111 días de gozar de libertad gracias al fuero, el 11 de agosto de 2021, con 447 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, erigida como Jurado de Procedencia, avaló, retirar la inmunidad constitucional a Huerta Corona, expulsado de Morena y denunciado por supuestamente realizar abusar sexualmente de menores de edad.

Huerta Corona, de 65 años de edad, es Licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y cuenta con un Diplomado en Políticas Públicas y Mercadotecnia Política. Es originario de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, de la ciudad capital de Puebla, y antes de figurar como militante de Morena, comenzó su vida política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).