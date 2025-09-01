Sheinbaum cierra mensaje de su Primer Informe de Gobierno, destacando logros y unidad nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “han sido 11 meses de arduo trabajo” y agradeció a su gabinete y a los gobernadores por su apoyo.

Aseguró que el País va bien y que le irá mejor, además de que subrayó la fortaleza de México como nación libre, soberana e independiente.

“Vamos bien y vamos a ir mejor; por nuestro pueblo, vale la pena dar cada hora”, enfatizó para terminar su mensaje.

Agregó que México es un país grandioso, con un pueblo maravilloso y celebró que sea un País libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario.

“Amigas y amigos, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo vale la pena, cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días, llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no los voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí”, concluyó.