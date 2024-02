Claudia Sheinbaum Pardo defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue señalado de supuestamente recibir millones de dólares de parte de líderes cárteles del narcotráfico, después de que el político tabasqueño llegó al poder, según registros y tres personas familiarizadas con el asunto, citadas en un reportaje publicado, el mismo día, por el diario estadounidense The New York Times (NYT).

La investigación titulada ‘Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México’, firmada por los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff -jefa de la oficina del NYT para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe-, afirmó que descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre “poderosos agentes de cárteles”, con asesores y funcionarios mexicanos “cercanos” a López Obrador, cuando ya “gobernaba el país”.

La también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México indicó que la supuesta campaña contra la llamada “cuarta transformación” era “tan burda”, que John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, confirmó que no existía ninguna investigación abierta contra el mandatario mexicano.

Además, Sheinbaum Pardo recordó que General García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, era quien estaba preso en EU por vínculos con el narcotráfico.

“La campaña de guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda, que el Gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que NO hay ninguna investigación contra el presidente @lopezobrador_. Hay que recordarles que el que fue su secretario de seguridad está preso por vínculos con el narcotráfico. Nosotros propuestas, propuestas y propuestas. Y ellos mentiras, mentiras y mentiras. Bonita tarde”, escribió la candidata presidencial, en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

“Como dice nuestro presidente; los medios de manipulación continúan aplicando la máxima de que una mentira que se repite mil veces, puede convertirse en ‘verdad’, Aquí la única verdad es que García Luna, Secretario de Seguridad de @FelipeCalderon, está preso en los #EUA por sus nexos con el narcotráfico. Una vez más, no les duró ni un día su intento de montaje a los conservadores”, dijo, por su parte, Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, también en X.

En tanto que Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que la relación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), había sido “un dolor de cabeza” para México y acusó que las filtraciones en contra del presidente López Obrador eran una venganza por las obligaciones que el Gobierno mexicano le impuso en el marco de su operación en territorio nacional.

“Que lo demuestren, no con un informante, digo, por favor, más cuando estás hablando del presidente de México. Yo creo que ahí sí, la exigencia debe ser: tienen elementos de prueba, tendría que haber un proceso en curso, no lo hay, ya lo dijo el Gobierno de los Estados Unidos”, indicó el ex canciller.

Entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, tras registrarse como candidato por la vía de representación proporcional, al Seno de la República, Ebrard Casaubón responsabilizó a la agencia del Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés), de haber puesto en riesgo en varias ocasiones, la relación bilateral.

“La DEA ha sido un problema en la relación bilateral todo el tiempo, desde 1975, 76, al día de hoy. ¿Por qué? Porque usan mucho esto de que el informante dijo, de que nosotros estamos investigando a alguien, entonces hay que tomar en cuenta que ese ha sido el proceso de la DEA todo el tiempo en la relación bilateral, en muchas ocasiones han puesto en peligro la relación bilateral, muchas”, sostuvo el ex titular de la SRE.

El ex canciller afirmó que lo anterior le constaban, porque en el caso de la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda -ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto-, pidieron ver las pruebas en su contra, pero en la DEA sólo mostraron mensajes de Whatsapp, que salieron de teléfonos que ni siquiera fueron identificados.

El ex titular de la SRE recordó que México era el único país que impuso obligaciones legales a la DEA, entre ellas, informar al Gobierno, a través de la Embajada de EU, respecto a sus actividades mensuales.

El candidato al Senado por la vía plurinominal señaló que este era el móvil de las filtraciones que en pleno proceso electoral tenían como objetivo poner en duda al titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano.

“Entonces, ahora estás en la venganza de la DEA, por las obligaciones legales que se le han impuesto en México y que de una vez sepan que no sólo se van a mantener, van a ser más las exigencias precisamente por este actuar que han tenido”, adelantó Ebrard Casaubón.

El ex canciller dijo que México no podría oponerse a la intervención de la DEA, cuando ésta tuviera como objetivo combatir actos delictivos, como en el caso de García Luna, pero criticó aquellos en los que no contaba con elementos de prueba.

“A la luz de lo que viví con el general Cienfuegos, la DEA está actuando más allá de lo que puede demostrar, porque si pueden demostrar algo, entonces que inicien el proceso, y si no, es una guerra de medios, ¿contra quién?, contra el presidente de México. Lo que debemos decir es que eso es inaceptable”, reiteró el ex titular de la SRE.