Claudia Sheinbaum, “coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación” y virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), para las elecciones del 2 de junio de 2024, se burló de Xóchitl Gálvez, por el supuesto plagio de su trabajo con el que se tituló como Ingeniera en Computación, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“De mí, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos y nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo de Chiapas, ni al pueblo de México”, dijo la también ex jefa de Gobierno de la capital de la República, durante una gira por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la cual también hizo un llamado a la unidad dentro de la llamada “4T”, para continuar caminando unidos e invitando a los ciudadanos que apoyaban la transformación.

“Hoy es tiempo de unidad, de nuestro movimiento, ya pasaron las encuestas, y ahora tenemos que caminar unidos, como dice esa maravillosa consigna ‘El pueblo unido, jamás será vencido’, y además de unirnos entre nosotros estamos invitando a muchos más ciudadanos, hombres y mujeres de bien que ya no están de acuerdo con el pasado y que quieren caminar con la cuarta transformación”, destacó Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la Presidencia de la República de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que integran la alianza “Va Por México” y que junto a algunos grupos de ciudadanos conforman el Frente Amplio por México (FAM), afirmó que no se opondría a la investigación que realice la UNAM.

La senadora hidalguense dijo, también, que si la Universidad Nacional Autónoma de México determinara la cancelación de su título lo acataría y volvería a presentar un informe de experiencia laboral para obtenerlo. También precisó que no hizo referencias técnicas en una parte de su informe.

“Hoy he dicho claramente que sea la UNAM la que define y yo acataré lo que la UNAM decidida, o sea, no opondré ninguna resistencia. Si la UNAM considera retirarme el título lo acataré y presentaré un nuevo trabajo y ahora sí cuidando todos los detalles”, enfatizó Gálvez Ruiz, entrevistada por representantes de medios de comunicación, en Durango, antes de participar en el Tercer Congreso Nacional de Mujeres Industriales.

“Reconozco que no puse referencias, muchas de esas referencias son técnicas, porque lo que yo presenté fue un trabajo, un informe final. Hay dos maneras de titularte: con un trabajo teórico, que es un invento tuyo, que tú lo planteas como innovador tuyo o con experiencia profesional”, agregó la legisladora hidalguense.

“Yo me titulé con experiencia de tres casos prácticos, de tres edificios que hice y explico en ese documento y hay referencias, que es a donde yo no pongo la fuente de esas referencias, algunas por ejemplo, yo las había publicado hace tiempo, todavía no tengo claro cuál, pero en ese sentido acataré lo que la UNAM diga”, reiteró la senadora panista.

No obstante, Xóchitl Gálvez descartó que el tema de su título le afectara en sus aspiraciones para ser candidata presidencial de la oposición. Asimismo, manifestó que este tema y otros, se usaban con fines políticos, porque le estaban buscando por dónde afectarla.

“No, porque finalmente yo reconozco y acato lo que la UNAM diga y si la UNAM dice que tengo que volver a presenta un trabajo, ahí estaré subiendo tiktoks [...] Lo están usando con fines políticos, ya que me están esculcando creo que todo. Pero está bien, ojalá pudiéramos saber otras historias de qué pasó en la Línea 12, qué pasó en Rébsamen, pero ahí no van a esculcar nada”, abundó la legisladora hidalguense.