Las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez justificaron el cambio en la escaleta que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo al formato del tercer debate, programado para el 19 de mayo. Ahora, el previsto “cara a cara” será en realidad una ronda final de preguntas que no se harán directamente, sino a través de los moderadores.

Ayer se aprobó una nueva escaleta en la que se establece que, en el último segmento, de 24 minutos, Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez debatan a partir de preguntas que serán preparadas previamente y leídas por las personas moderadoras.



‘Tercer debate no será descafeinado’: Sheinbaum niega presiones

Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, defendió este viernes los cambios hechos al formato del tercer debate presidencial y negó que las modificaciones hayan sido resultado de presiones de los partidos, particularmente, los de la coalición que la impulsan a la Presidencia.

“No es que haya habido presión de los partidos, porque el formato del debate se decide a partir de un consenso con los partidos políticos, no es que haya presión a los consejeros del INE”, defendió en conferencia de prensa en Los Cabos, Baja California Sur, donde hace campaña.

Al insistirle sobre el tema, la exjefa de gobierno aseguró que la modificación no resultará en un debate descafeinado.

“No, no está descafeinado y sí estoy de acuerdo (con los cambios)”, zanjó.

Gerardo Fernández Noroña, representante del PT en el INE, y quien la acompaña en su gira por Baja California Sur, explicó que el formato “cara a cara” es útil cuando quienes están en la contienda son dos candidatos, “pero un formato cara a cara con dos candidatos y el otro esperando a ver cómo se resuelvan los dos candidatos que están preguntando, pues no es”.

Explicó que la ciudadanía lo que busca es escuchar las propuestas de quienes están buscando la Presidencia y el conocimiento que tiene de los temas, antes de “hacer del debate un espectáculo”.

“Afortunadamente ayer ya se hizo el formato final, se ha estado planteando que se descafeíne, y no, no, no, es un debate con bolsas de tiempo, y además con temas que mucho interesan a la ciudadanía como seguridad y migración”, abundó Noroña.



El formato del debate no era claro, dice Xóchitl Gálvez

En tanto, la candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, justificó los cambios promovidos por los equipos de las candidaturas en el formato del tercer debate presidencial, con lo que se eliminó el “cara a cara” entre las aspirantes.

A su llegada a su primer evento del día en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Gálvez aseguró ante medios de comunicación que ella estaba abierta para cualquier formato; sin embargo, dijo, el formato no era del todo claro.

“Yo el que me pusieran yo quería, yo no tengo bronca. El problema era que no era muy claro entre tres, pues si te estás peleando con la Sheinbaum y luego se mete el Máynez a defenderla pues tampoco ayuda mucho”.

La aspirante presidencial volvió a insistir en tener un debate solo con la morenista Claudia Sheinbaum.

“Que me la echen solita, yo digo que uno a uno entre las dos punteras vendría bien”.