Si a mí no me resuelven nada, qué les espera a las demás madres: diputada de Morena

Carmen Medel Palma, diputada federal del grupo parlamentario de Morena, asistió a la Plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México, para exigir justicia por el feminicidio de su hija Valeria Marian Cruz Medel, ocurrido el 8 de noviembre de 2018, en Ciudad Mendoza, Veracruz.

Con lágrimas en los ojos, la legisladora veracruzana dejó flores frente al Palacio Nacional, en memoria de su hija, además de que denunció que a dos años y cuatro meses del crimen, el caso casi no ha tenido avances.

“Que se activen, ellos tienen los recursos necesarios [...] Los ocho de cada mes es un llanto, es una lágrima en casa. La ausencia de mi hija jamás se olvida. Como diputada no me han resuelto nada, qué les espera a las demás madres que no tienen ningún cargo”, afirmó Medel Palma.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó el 19 de marzo del 2019, la detención de Diego “N”, presunto asesino de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal del grupo parlamentario de Morena, Carmen Medel Palma.

El entonces fiscal estatal, Jorge Winckler Ortiz, indicó que el imputado era un supuesto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el autor material del homicidio perpetrado el 8 de noviembre del 2018, en Ciudad Mendoza.

Diego “N” fue detenido tras obtener una orden de aprehensión por parte de un juez, por supuestamente disparar 9 veces contra la joven estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Veracruzana, cuando ésta se encontraba en un gimnasio, al ser supuestamente confundida con una presunta integrante del crimen organizado.

A mediados de noviembre del 2018, la madre de la joven de 22 años de edad, la diputada federal Carmen Medel, agradeció a través de un video publicado en su cuenta de la red social Facebook, las muestras de solidaridad que recibió tras el asesinato de su hija.

“Lo que tengo que hacer primero es decirle a todos y a cada una de las personas que me acompañaron en ese trance tan doloroso que estoy muy agradecida por la solidaridad que mostraron conmigo, por acuerparme en el trance tan doloroso, por la irreparable pérdida de mi hija Valeria”, expresó la legisladora federal en el video.

“Ya no la tendré más conmigo, sé que está en un lugar mejor que aquí en la Tierra, sé que está con Dios, pero realmente lo más difícil es desprenderse de su cuerpo, de su cara, de su mirada, de todo de su físico completo”, señaló Medel Palma, diputada federal por el distrito de Minatitlán, Veracruz.

“Voy a luchar por ella desde donde estoy trabajando, voy a luchar con ella, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, porque sé que él nos va apoyar, él quiere un país pacífico y vamos a luchar por esa paz que todos los mexicanos queremos”, indicó la legisladora de Morena.

“Perder a una hija no es fácil, voy a luchar por ella, voy a luchar, estoy de rodillas, pero pronto estaré de pie [...] Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos”, finalizó la diputada federal en un video de 3 minutos con 45 segundos de duración.

Días antes, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que el asesinato de Cruz Medel se debió a una confusión con otra mujer que asistía al mismo gimnasio que ella, persona que esta ligada con el líder de un grupo criminal, que a su vez forma parte de la estructura de los Zetas.

“Todo indica que la joven fue confundida con una mujer vinculada con uno de los cabecillas de un grupo delincuencial que opera en la zona [...] Las fotos de ambas mujeres contrastadas indican un gran parecido, lo que pudo dar lugar a esta triste confusión. Presumiblemente la mujer había estado en el lugar al momento del crimen o un poco antes”, señaló Yunes Linares.

Asimismo, el entonces mandatario estatal veracruzano detalló que, tras la detención de dos individuos armados y con chalecos tácticos, pudieron ubicar al presunto autor material, a quien identificaron como “El Richy”.

Sin embargo, horas después fue hallada una camioneta marca Mazda, modelo 2015, color gris, placas YCR233-A, con el cuerpo sin vida de dicho sujeto. Al día siguiente, por la mañana, el mandatario fue entrevistado en la cadena Televisa, donde abundó que “El Richy” pertenecía a un grupo delictivo ligado al CJNG.

Un hombre -supuestamente “El Richy”, tal como lo dijo Yunes Linares- subió al tercer piso del gimnasio Sport, donde estuvo esperando unos minutos y al ubicar a la joven, le disparó hasta asesinarla y después huir a bordo de un automóvil color negro, en sentido contrario, sobre la avenida Juárez.

Su madre, la diputada federal, sufrió de una crisis nerviosa tras recibir una llamada telefónica en la que le informaron sobre la muerte de su hija. La legisladora tuvo que ser retirada del Pleno de San Lázaro, ayudada por elementos de Protección Civil, así como otros legisladores del partido Morena.