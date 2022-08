Si ‘acuerdo presidencial’ sobre Guardia Nacional es inconstitucional, que resuelva la SCJN, dice el Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la encargada de resolver si es constitucional o no el “acuerdo presidencial” para pasar por completo las funciones de seguridad de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Entonces, yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la Ley Eléctrica. Como sé que los conservadores no están trabajando, todo lo rechazan, están en huelga, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes. Van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar al Congreso”, señaló el mandatario nacional.

“Va ser el Poder Judicial el que va resolver, como sucedió con la reforma eléctrica. Sabía yo que estos legisladores vende patria, traidores a la patria, no iban a defender a la [Comisión Federal de Electricidad] CFE, iban a defender a las empresas, a Iberdrola, no me equivoqué. Pensaron ‘ya se resolvió’, no. Se aprobó la ley y fueron a hacer lo mismo con la Suprema Corte, y allá se resolvió que era Constitucional”, comentó el político tabasqueño.

“[El ‘acuerdo’] No [es una traición al Legislativo]. Si hay alguna violación [a las leyes], para eso está el Poder Judicial, ya no es como antes. Antes, el Poder Judicial dependía del Ejecutivo, había simulación, el poder de los poderes era el Ejecutivo. Estamos viviendo tiempos interesantes y no voy a rendirme, nunca me he echado para atrás. Si tengo la razón y estoy bien con mi conciencia, si esto es bueno para el pueblo y no les gusta a las minorías, vamos para adelante”, expresó el Presidente.

López Obrador explicó que el objetivo del “acuerdo” es proteger a la Guardia Nacional y evitar que sea corrompida, “como pasó con la Policía Federal”, y señaló que es lo mismo que busca al promover que una empresa de la SEDENA se encargue de obras como el Tren Maya, para evitar que sean privatizados en un futuro.

“Los conservadores piensan que la política es un asunto de las élites y no. Nosotros sostenemos que es un asunto del pueblo. ¿Qué opina México sobre la actuación de la SEDENA, Marina y Guardia Nacional? Vamos a hacer una encuesta, no de nosotros, del [Instituto Nacional de Estadística y Geografía] INEGI, que no tiene nada que ver con lo que opinan REFORMA o cadenas de radio y televisión”, agregó.

“Pasaba algo que debe de tomarse en cuenta. Contábamos con el Ejército y con la Marina y estas dos instituciones están integradas por más de 400 mil elementos y tienen historia. En el caso del Ejército, pues se fundó durante la Revolución, para enfrentar a Victoriano Huerta [Márquez], para restablecer la democracia. Los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos y de obreros. No pertenecen a la oligarquía de México”, añadió el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que se necesitaba “toda esa experiencia” y “toda esa fuerza” para enfrentar el principal problema, que es la inseguridad. “Por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional. ¿Cuántos elementos había? 40 mil, de los cuales 20 mil eran administrativos”, añadió.