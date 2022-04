Si hay litigios, haríamos lo mismo, dice AMLO a EU por Ley de la Industria Eléctrica

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno también tomará acciones jurídicas en caso de que empresas extranjeras tramiten litigios tras la validación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Ley de la Industria Eléctrica.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional respondió al Embajador estadounidense Keneth Lee Salazar, quien advirtió que tras la determinación de la SCJN se abre la puerta a litigios “sin fin” en la materia.

“Es como lo plantea en su texto el Embajador Ken Salazar con todo respeto, podemos discrepar de manera respetuosa, y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pues nosotros haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre”, explicó.

“Llevamos muy buena relación con Ken Salazar y entiendo, hay presiones de ellos mismos, con todo respeto, en Estados Unidos existe la costumbre de que los diputados, senadores, los políticos, reciben dinero de las corporaciones empresariales. Yo no voy a calificar si eso está bien o mal, pero así es”, indicó el político tabasqueño.

López Obrador aseguró que con la Ley de la Industria Eléctrica no hay ninguna violación alguna T-MEC y afirmó que él no le va a reclamar al Presidente estadounidense Joseph Biden, que no ha cumplido su compromiso de regularizar a migrantes mexicanos.

“No hay violación a ningún tratado y nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso, preferimos eso, que todo mundo pueda manifestarse, expresarse y vamos a ser respetuosos”, expuso el mandatario nacional.

“Yo no voy a ir a decirle al Presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes, eso no lo voy a hacer. Él ya lo propuso y no lo ha cumplido, pero no voy a estar acudiendo organismos internacionales, a paneles internacionales y vamos a seguir siendo respetuosos”, declaró.