Si hay tratos sectarios en Morena sí habrá rompimiento, advierte Fernández Noroña

MÉXICO._ Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), aseguró que Morena provocaría un rompimiento al interior del movimiento si realiza “tratos sectarios” a favor de alguno de los cuatro aspirantes presidenciales del partido para 2024.

“El riesgo del rompimiento está ahí presente y me parecería una irresponsabilidad hacer tratos, desplantes sectarios hacia cualquier compañero o compañera, quien gane el respaldo popular pues será la candidatura que apoyemos todas las personas, me parece que hay que cuidar mucho el procedimiento”, afirmó Fernández Noroña en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El Legislador afirmó que el partido oficialista no está cuidando su proceso interno de selección. Dijo que el movimiento está en buen momento para hacer un replanteamiento en el que se incluya a sus aliados, PT y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para generar estrategias que refuercen la coalición e impidan que alguno de los posibles candidatos decida irse con la oposición.

“Yo creo que no se está cuidando el proceso y creo que es buen momento para hacer un alto, para hacer un replanteamiento que genera que vayamos caminando todas las fueras en la misma dirección porque la oposición no tiene candidaturas y rompimiento nuestro le daría la posibilidad de competir a la oposición, yo bajo ninguna circunstancia me iría a la oposición, primero muerto, pero existe el riesgo de que algún compañero sí rompa y sí pudieran abanderarlo, debemos evitar a toda costa que esto se dé”.

A pesar de los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que sí existe igualdad de condiciones para los precandidatos presidenciales dentro de Morena, Fernández Noroña afirmó que no puede haber piso parejo pues algunos de los aspirantes cuentan con ventajas legítimas.

“Yo he sostenido que no puede haber piso parejo, que hay una ventaja legítima de diferentes compañeros y compañeras que aspiran, ya quisiera yo una Cancillería un domingo, eso te da una ventaja enorme, o una Secretaría de Gobernación o un gobierno que legítimamente la ciudadanía les ha dado. Son ventajas legítimas y eso no da un piso parejo”.

Ante esta situación, el Diputado del PT dijo que Morena debe trabajar para generar un mecanismo de selección que represente el sentir del pueblo y que tenga un margen de participación amplio.

“Creo que lo que tenemos que haces es lograr primero un mecanismo, que ya se dijo que será encuesta, pero que esa encuesta represente el sentir del pueblo, que verdaderamente exprese lo que la gente decida y que tenga lo más amplio de participación posible”.

El Legislador insistió en que no solo se trata de elegir al abanderado de Morena para 2024, sino al candidato de la coalición.

“No es la candidatura de Morena, es la candidatura de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ la que se va a decidir y yo creo que quien gane esa candidatura va a ganar la Presidencia de la República”.

Gerardo Fernández Noroña indicó que se deben de tomar todas las propuestas e ideas compartidas que se realicen al interior del movimiento para encontrar al personaje más indicado.

“El compañero Marcelo Ebrard ha insistido en que debería ser un mecanismo parecido al que se hizo en 2012 entre él y el hoy compañero Presidente, creo que hay que discutir la propuesta que tiene Marcelo Ebrard, las propuestas que hagamos nosotros, las propuestas que hagan nuestros compañeros y compañeras, hacer un consenso y construir el rumbo para sacar una candidatura unitaria”.

El pasado 26 de julio, el Presidente López Obrador afirmó que sí existe igualdad de condiciones para los precandidatos presidenciales dentro de Morena y dijo que “quienes apuestan a las trampas les va mal”, haciendo de lado las acusaciones hechas sobre todo por Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

Monreal y Ebrard han advertido en repetidas ocasiones que no habría “piso parejo” en Morena. la organización “Progresistas por la unidad y piso parejo”, encabezada por la Senadora Malú Mícher junto con simpatizantes del Canciller Marcelo Ebrard pidieron a la dirigencia nacional de Morena tomar medidas para evitar la promoción de aspiraciones personales y demandaron mecanismos y límites precisos para que haya bases equitativas hacia las candidaturas para el 2024.

“Tengan cuidado”, advirtió López Obrador. “No hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. No va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la Presidencia, encuesta. Y lo que diga la gente. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”.

Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, apoyó lo dicho por el Presidente e insistió que en el partido existe “piso parejo” para todos los aspirantes presidenciales, pues cada uno de ellos cuenta con espacios suficientes para hacerse visibles y salir victoriosos en la encuesta que definirá al candidato para las elecciones de 2024.

Fernández Noroña confirmó que él será el aspirante del PT para participar en la encuesta de selección y afirmó que Morena no podrá excluir, ni hacer a un lado a los posibles precandidatos de la coalición.

“El PT decidió que en su momento yo seré la propuesta para la encuesta, por eso yo digo que es una paradoja o una aparente contradicción que de todos los nombres que suenan el único que tiene seguro su puesto es aquí su charro negro, en el caso de Morena hay cuatro aspirantes muy reconocidos. Yo creo podrían ser los cuatro, entiendo que el Verde no va a proponer a nadie, igual cambia de opinión de aquí a que se abra la convocatoria. Monreal ha dicho que no participará en la encuesta, yo creo que es un error. Creo que tenemos que cuidar mucho el proceso porque la unidad es fundamental”.

El Diputado del PT afirmó que Morena lo subestima como posible candidato a la Presidencia de la República e indicó que cuenta con amplias posibilidades de vencer en el papel a cualquiera de las “corcholatas” del partido oficialista. Además, señaló, que en caso de no resultar seleccionado, no generará un rompimiento al interior del movimiento ni buscará la candidatura por separado.

“Yo creo que están subestimando al pueblo y me están subestimando, creo francamente que voy bien y creo que les voy a ganar, pero eso está por verse, falta un año todavía. No me veo en el escenario de rompimiento, no me veo solo como candidato del PT, no me veo poniendo en riesgo el triunfo del movimiento, no está en mi trayectoria política, no está en mi ánimo, no tengo ambición por ser candidato o presidente de la República, yo seguiré haciendo mi aportación a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación”.