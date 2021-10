MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que su Gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie, por lo que si su hermano Pío López Obrador es culpable de algún delito, deberá ser castigado conforme a la ley.

“Lo de mi hermano ha quedado muy claro, muy de manifiesto, que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación. Hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar”, dijo el mandatario nacional.

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco. Entonces, ofrezco disculpa si denunció actos de corrupción porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México”, insistió el político tabasqueño.

“Puedo decir que no se permite la corrupción, todavía hay abajo, porque se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero arriba no hay y vamos a seguir limpiando de corrupción el Gobierno”, sostuvo el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, luego de sacar su pañuelo blanco.

TEPJF RESUELVE QUE INE DEBE CONTINUAR CON INVESTIGACIÓN EN CASO DE PÍO LÓPEZ OBRADOR

El miércoles, por mayoría, con 6 votos en contra y uno a favor, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, rechazaron revocar la denuncia en contra de Pío López Obrador, hermano del actual Presidente de la República.

Con dicha decisión, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá agotar las investigaciones respecto al dinero en efectivo que Pío López Obrador recibió en 2015, de parte de David León Romero, quien en ese entonces era consultor del entonces Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, hoy senador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM).

El magistrado José Luis Vargas Valdez planteó ya no seguir con la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en contra del hermano del mandatario nacional, a quien se le señala por delitos electorales. Lo anterior debido a la supuesta prescripción de los presuntos actos ilícitos, en diciembre del 2018.

Sin embargo, la magistrada Janine Otálora Malassis argumentó, al señalar que iría en contra del proyecto, que la vigencia de la investigación tiene alcance hasta las elecciones presidenciales de 2018, donde resultó electo el Presidente López Obrador.

“Los videos son del año 2015, contrario a lo que dice el proyecto, contienen referencias en cuanto a que los recursos tenían como finalidad su aplicación el proceso electoral del año 2018. Aunado a que de las preguntas realizadas al actor se advierte que los hechos pudieran acontecer durante un año y medio, esos elementos constituyen elementos que justifican el ejercicio de la facultad investigadora”, dijo el magistrado.

Mientras que Mónica Soto Fregoso aseguró que no hay constancia de que los hechos hubieran ocurrido en 2015.

“En cuanto a las pruebas ilícitas, considero que al haber más pruebas que valorar en la investigación, debe ser una resolución de fondo la que determine lo conducente. Estimo que es importante que se continúe con la investigación por parte del INE para generar la certeza requerida en este caso”, argumentó la magistrada.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) preveía revocar, este miércoles 6 de octubre, la denuncia en contra de Pio López Obrador, hermano del actual Presidente de la República y quien presuntamente recibió dinero en efectivo para campañas electorales, porque los delitos ya prescribieron.

En agosto del 2015, el hermano del mandatario nacional fue grabado en video mientras David León Romero -quien era consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, hoy senador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), aliado electoral de Morena-, le entregaba dinero en efectivo.

Según las acusaciones presentadas por el panista Federico Döring Casar -actual diputado local de la Ciudad de México, así como por Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), en contra de Pío López Obrador, de Morena y de León Romero, los recursos se destinaron para financiar las campañas del partido fundado por López Obrador, mientras que los hechos fueron captados en un video que el medio digital Latinus difundió en agosto del 2020.

Según la Ley electoral vigente del 2014, los procedimientos administrativos sancionadores serían improcedentes cuando la denuncia fuera presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los hechos que se denuncian.

Dos meses después de la difusión del referido video, en octubre de 2015, el hermano del Presidente presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que argumentó que se “violentó” su derecho a la privacidad.

Sin embargo, el 25 de noviembre del 2020, el magistrado ponente Indalfer Infante propuso, en sesión pública, desechar la queja de Pío López Obrador, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) continuara con las indagatorias correspondientes.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Sala Superior del TEPJF rechazó tal desechamiento, para que se pudiera estudiar a fondo el asunto y se determinara si procedía o no la indagatoria. Aunado a lo anterior, por duplicidad de quejas, el pasado 12 de mayo el mismo órgano electoral judicial desechó una nueva impugnación sobre dicho asunto.