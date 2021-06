Silvano Aureoles pide audiencia con AMLO; lleva supuestas pruebas de vínculos de Morena con el narco

MÉXICO._ Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, llegó, este martes a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para solicitar una audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y presentarle las pruebas de la presunta vinculación del crimen organizado con el partido Morena.

En su cuenta de Twitter, Aureoles Conejo publicó una fotografía a las 6:49 horas de este día, en la que se le veía esperando, con una carpeta en la mano, para entrar al Palacio Nacional, en la calle de Moneda. Sin embargo, el personal de seguridad no le permitía el acceso.

“El presidente López Obrador me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente, ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación”, escribió el Gobernador.

“Presidente, su partido se convirtió en el instrumento del narco y estoy seguro que usted, como jefe del estado mexicano, comparte mi preocupación. Todos sabemos que compartir esta información abiertamente pondría en riesgo la vida de las personas y eso es algo que usted no permitiría en ninguna circunstancia. Sé que el presidente es un humanista y entiende lo que digo”, añadió Aureoles Conejo.

“Aquí voy a estar esperando a que me reciba porque es información muy delicada, de mucho riesgo, entonces se la tengo que entregar a él en mano, entonces voy a esperar a que me reciba [...] No se lo voy a entregar a nadie más que a él en sus manos. Se lo voy a entregar a él”, subrayó Aureoles Conejo a la prensa.