En clara referencia a Xóchitl Gálvez Ruiz -precandidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México”-, pero sin mencionarla por su nombre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los mexicanos debían cuidarse de no ser engañados por políticos que usan huaraches o dijeran groserías.

Durante su conferencia de prensa matutina llamó a poner atención a cómo decidir en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024.

Contó que en 2018 la propaganda “extravagante” hizo que su hijo menor Jesús Ernesto López Gutiérrez -que procreó con Beatriz Gutiérrez Müller-, tuviera como favorito a Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ex Gobernador de Nuevo León y candidato presidencial independiente

“Lo que han hecho nuestros próceres en bien del pueblo, no olvidar eso y no dejarse engañar por las extravagancias, por el discurso supuestamente moderno, atrevido, teatral. Y cuidado con, también, las plataformas porque también ya no son los medios escritos, sino son las redes y tener mucho cuidado porque engañan mucho”, dijo, quien reveló que en 2018 su hijo menor le pidió llevarlo a un debate entre candidatos presidenciales, pero para ver a “El Bronco”, quien propuso que de llegar a la Presidencia, se impulsaría una ley para “mochar” las manos a los ladrones.

”[Rodríguez Calderón] fue la sensación, la sensación, al grado de que estaba Jesús, mi hijo, creo que en la secundaria o la primaria, pero todos sus amigos, los niños su ídolo Jaime, hubo hasta unos memes buenísimos sobre eso”, relató.

”Me dice Jesús: ‘papá, llévame al debate, es que quiero conocer, me voy a tomar una foto con Jaime’, en vez de ir a apoyarme a mí, su ídolo era Jaime. Y ya lo llevé, creo que fue en Tijuana. Tras el debate le dije [al ex gobernador neoleonés], ‘oye Jesús quiere tomarse una foto contigo’, y así fue”, detalló López Obrador, quien, sin mencionar nombres, aprovechó para comparar a “El Bronco” con Gálvez Ruiz, al relacionar sus vestimentas y formas de hablar.

”No porque se ponga un sombrero o se ponga unos huaraches, o miente madres, ¡no! Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo [...] También ahí tener mucho cuidado, porque engañan mucho, hay toda una corriente de líderes de opinión que se caracterizan, cómo hablan, sus insultos, sus groserías, la forma como se visten, se peinan, sus frases”, añadió López Obrador.