Sindicato pide a Pemex que Romero Deschamps se jubile con salario completo y beneficios

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana pidió a Petróleos Mexicanos la jubilación de Carlos Antonio Romero Deschamps, tras 63 años de trabajo, sea con el 100 por ciento de su salario, y otros beneficios, como recursos para su canasta básica, el pago de gas y gasolina, aguinaldo, seguro de vida, gastos funerarios y hasta atención médica.

Así se puede leer en la solicitud con número de oficio SIA-076/2021 firmada por Manuel Limón Hernández -diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actual secretario del interior, actas y acuerdos del STPRM-, además del secretario del exterior y propaganda de dicho Sindicato, Daniel Aguado Rojas.

En el oficio dirigido a Francisco Octavio Veites Palavicini, subdirector de capital humano de la empresa paraestatal, con fecha del pasado 16 de marzo, el STPRM solicitó que Romero Deschamps, con ficha 62697, adscrito a la refinería de Miguel Hidalgo, en Tula, “se le conceda el beneficio de la jubilación en términos de la regla uno del Contrato Colectivo de Trabajo”.

”Nos dirigimos a usted para solicitar que al compañero Carlos Antonio Romero Deschamps, ficha 62697, nivel 35, adscrito al Departamento 93000 del Centro de Trabajo 800 ‘Refinería Miguel Hidalgo’ en Tula de Allende, Hidalgo, socio activo de la Sección 35 de nuestra organización sindical, se le conceda el beneficio de la jubilación en términos de la regla 1 de la Cláusula 134 del Contrato Colectivo de Trabajo”, se lee en el oficio.

Los diarios Milenio y Reforma informaron que según con el contrato colectivo de trabajo vigente en Pemex, Romero Deschamps tendrá derecho a recibir una pensión mensual equivalente al 100 por ciento de su último salario, establecido en 100 mil 736 pesos al mes.

El ex dirigente sindical, de 77 años de edad, también gozará de beneficios como atención médica, medicinas para él y sus familiares, además de que se le pagará el gas de su casa y la gasolina de sus vehículos. Asimismo, año con año, recibirá su aguinaldo, así como ayuda para canasta básica y gastos funerarios.

Según el portal gubernamental Declaranet, Romero Deschamps fue contratado por el actual Gobierno federal el 1 de enero de 2019, como jefe de departamento de la refinería Miguel Hidalgo, con un ingreso neto anual de un millón 208 mil pesos, es decir, 100 mil 736 pesos mensuales.

Sin embargo, según lo informó los mismos rotativos, a Romero Deschamps se le suman “otros ingresos” y “servicios profesionales” por 744 mil pesos, a pesar de que fue contratado sin “ninguna experiencia laboral” y no declaró bienes inmuebles, pero sí poseer una moto y dos camionetas, así como tres cuentas bancarias.

AMLO CRITICA A SINDICATOS DISIDENTES PETROLEROS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó durante su conferencia de prensa matutina de este jueves 21 de marzo, a quienes buscan ser líderes sindicales del STPRM, ya que, según el mandatario nacional, siguen pensando sólo en ellos mismos y no en los trabajadores.

”Entonces, los que quieren sustituir a Romero Deschamps o a los dirigentes actuales, pero no sólo en el sindicato petrolero, en cualquier sindicato, están pensando de la misma manera. Quieren el quítate tú porque me toca a mí, quítate tú porque quiero yo, nada más”, señaló el político tabasqueño.

”Que los trabajadores impulsen estos cambios, que ayuden para tener buenos dirigentes, representantes sindicales honestos, no corruptos. Y que los que aspiran a ser representantes sindicales también estén pensando en los trabajadores, no en ellos, pero en fin ahí va a ir caminando poco a poco”, comentó López Obrador.

”Hay que impulsar la democracia sindical y esto corresponde a los trabajadores. Nosotros garantizar de que no haya preferidos, que no haya dedazo, que las elecciones sean limpias, libres, voto secreto. Entonces, sí hace falta la democracia sindical, también eso lo tiene que demandar y exigir el trabajador, porque nosotros no podemos meternos, si no haríamos lo mismo, a nombrar los dirigentes”, finalizó.