‘Sobrevivimos el sexenio de Portillo, pero esto no tiene precedentes’, dice Guillermo del Toro

El mexicano Guillermo del Toro Gómez, galardonado con el Premio Goya, el Globo de Oro y de dos Óscar como Mejor Director y Mejor Película por ‘La forma del agua’ (2017), acusó, el 24 de noviembre de 2022, que hay una “sistemática destrucción del cine mexicano y sus instituciones”, ello luego de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunciara la postergación de los Premios Ariel, debido a la crisis económica que atraviesa dicha institución.

El cineasta tapatío comparó la situación que enfrenta el cine mexicano en la actualidad, con el sexenio de José López Portillo, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó de 1976 a 1982.

“Sobrevivimos al sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes”, escribió Del Toro Gómez, en su cuenta de la red social Twitter. La AMACC denunció que el Gobierno de México “ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular”, porque cambiaron las prioridades y pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no son prioridad.

“Lamentamos que a pesar de sus 76 años de existencia y la voluntad política con la que se refundó la Academia en su nueva época, bajo la presidencia del maestro Jorge Fons [Pérez], el respaldo de los recursos públicos hayan disminuido considerablemente en los últimos años”, señaló la Academia.

Por su parte, el actor nayarita Joaquín Cosío Osuna, criticó, el 24 de noviembre de 2022, la falta de apoyo por parte de la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado a que la AMACC postergara la convocatoria al Premio Ariel 2023.

“López Obrador y la 4T retiran apoyos a la AMACC cómo era de esperarse, no entienden la cultura ni el arte. Ignorantes. No hay otra palabra”, tuiteó el actor, conocido por papeles como “Don Neto” en ‘Narcos México’, “Mascarita” en ‘Matando Cabos’, el General Medrano en ‘Quantum of Solace’, “El Cochiloco” en ‘El Infierno’, y, el “Mayor Mateo Suárez” en ‘The Suicide Squad’, entre otros.

El actor nayarita también incluyó en su crítica a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, Alejandra Frausto Guerrero y al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), a quienes calificó como “floreros que cobran, nada más”.

A través de un comunicado emitido el 24 de noviembre de 2022, la presidenta de la AMACC, la actriz Leticia Huijara Cano, reiteró que la institución “está pasando por una grave crisis financiera”, por lo que explicó que se dedicará a reorientar sus esfuerzos para poder lograr financieramente la entrega del Ariel.