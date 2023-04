El sacerdote católico Alejandro Solalinde Guerra propuso al Presidente Andrés Manuel López Obrador la desaparición del Instituto Nacional de Migración para crear en su lugar una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.

Luego de reunirse con el Presidente en Palacio Nacional, el defensor de los derechos humanos de los migrantes, así como coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, dijo que en esta nueva Coordinación no habría mandos militares y tampoco se contemplaba la participación del actual comisionado, Francisco Garduño Yáñez.

“Yo creo que no, no me toca a mí decirlo, pero no se contempla la estructura del Instituto Nacional de Migración porque ya cumplió con su misión, pero también cumplió con su ciclo desde [Carlos] Salinas de Gortari hasta ahorita, era una inercia que no tenía por qué existir, entonces ahora como todo es un proceso pero la idea es esa que se sustituya el INM por esta coordinación con la convergencia de actores muy importantes”, señaló Solalinde Guerra.

“Ni uno, ninguno [mando militar], pero todo es un proceso, ellos se van a asustar cuando lo vean en la prensa, pero es la verdad y no sería mía, es instrucción del Presidente lo vamos a hacer bien, decentemente, legalmente como debe de ser”, agregó el sacerdote, quien también detalló que CONMEXICO estaría encabezado por un Secretario Ejecutivo, aunque se negó a dar nombres.

“Ya están propuestos, pero como hablamos ahorita con el Presidente él les va a comunicar a ustedes todo esto, lo que les puedo decir es que son personas muy amplias, sectores muy amplios donde va a estar la representación de las iglesias, la academia, la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, pero también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, [Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación] Conapred”, dijo.

“Como es un trabajo transversal con educación, trabajo y van a estar también representantes de las casas de migrantes, de las iglesias, ya en breve, ya tenemos autorización para estar convocando a estos actores y pronto vamos a tener un avance mayor”, enfatizó el sacerdote católico, quien también señaló que la propuesta ya fue presentada al Presidente.

“Esto no es secreto, porque se lo acabo de plantear al Presidente. En este cuerpo de esta nueva coordinación tienen que estar los cónsules y por supuesto los embajadores, sobre todo de nuestros hermanos más cercanos en este caso un país que es nuestro y nosotros de él por todo el pueblo Maya, Guatemala”, apuntó Solalinde Guerra, quien también mencionó que la próxima semana se reuniría nuevamente con López Obrador para presentarle al equipo de trabajo de la Coordinación.

“Yo creo que es un equipo de primera porque este espacio no es de partidos políticos, no es tampoco de una confesión que digan este es católico o cristiano evangélico, no, esto es un nivel humanitario dónde todos podamos encontrarnos sin otro interés más que el ser humano”.



¿QUIÉN ES JOSÉ ALEJANDRO SOLALINDE GUERRA?

José Alejandro Solalinde Guerra nació en Texcoco, Estado de México, el 19 de marzo de 1945. Es Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, además de tener una Licenciatura en Psicología y una Maestría en terapia familiar sistémica.

Asimismo, ha fungido como defensor de los derechos humanos de los migrantes, así como coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.

El religioso de 78 años de edad, es también director del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, que desde el 2007 proporciona asistencia humanitaria y orientación a los migrantes de América Central y América del Sur, en su paso hacia los Estados Unidos.

Solalinde Guerra ha sido objeto de diversos reconocimientos por su trayectoria y labor, como: la Medalla Emilio Krieger 2011, que entrega la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; el Premio Paz y Democracia, en la categoría Derechos Humanos; el Premio Pagés Llergo de Democracia y Derechos Humanos, así como el reconocimiento Corazón de León, otorgado por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara.

Además fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por Enrique Peña Nieto el 10 de diciembre del 2012, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos; y con la Medalla Calasanz, en 2015, por parte de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, de los Religiosos Escolapios.