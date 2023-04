MÉXICO._ El Padre Alejandro Solalinde presentó la tarde de este martes al Presidente Andrés Manuel López Obrador la propuesta de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, la cual pretende sustituir al actual Instituto Nacional de Migración.

Al salir de la reunión que sostuvo el padre Solalinde con el Presidente López Obrador en Palacio Nacional, explicó que se está afinando con el Gobierno mexicano un proyecto que pretende crear una instancia federal que sustituya al actual INM, el cual, además, no habría ningún mando militar a cargo de la política migratoria.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Solalinde, quien también es director del Albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, adelantó que posiblemente Francisco Garduño, actual titular del INM, no formará parte de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, aunque aceptó que dicha decisión no le corresponde.

“Yo creo que no, pero no me toca a mí decirlo. La estructura del INM ya cumplió con su misión y también cumplió con su ciclo desde Salinas de Gortari”, comentó.

Aseguró que dicha transformación se hará “bien. Decentemente, legalmente, como debe de ser”.

También explicó que la Coordinación será una entidad del Gobierno interinstitucional, ya que contará con constante trabajo conjunto con las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación Pública (SEP), Trabajo (STPS), Salud (SSa); así como las Fuerzas Armadas, cónsules de otros países, iglesias, academia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Un Secretario Ejecutivo será la persona encargada de encabezar dicha Coordinación, el cual definió Solalinde como “una persona muy querida, que desde hace años ha trabajando con la Pastoral de Movilidad, intachable, que lo quieren muchísimo migrantes de aquí y de allá, es un católico como ustedes, pero no pertenece a la jerarquía”.

Alejandro Solalinde aseguró que estos cambios se aplicarán una vez que transcurran las fiestas de Pascua.