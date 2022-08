Soldados y marinos no son ‘corcholatas’ al servicio de caciques tropicales, dice Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, coordinador de la Fundación Nueva República, llamó a la ciudadanía a denunciar y combatir “el sórdido propósito de militarizar el País al final del sexenio”, ello tras el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de que a través de un “acuerdo” la Guardia Nacional dependería de la Secretaría de Defensa Nacional.

La misiva del ex Diputado federal del grupo legislativo de Morena -partido que fundó el político tabasqueño en el año 2014 y que después dirigió-, titulada ‘Llamado a restaurar la República’, explicó que el mandatario nacional pretende “entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado”, como una grave violación constitucional.

Entre las acusaciones emitidas por el también ex candidato a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena -cargo que pedió frente a Mario Delgado Carrillo-, señaló que hay “una guerra interna pactada entre el Gobierno con el crimen”.

Además, expresó que tener a los militares en las calles se acompañaba del “derrame indetenible de sangre ciudadana”.

Asimismo, ante las olas de violencia y la posible trasferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA, el también ex presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como ex diplomático y ex titular de diversas secretarías de Estado -en distintos gobiernos-, advirtió que las Fuerzas Armadas deben estar a disposición de las libertades públicas.

“Nuestros heróicos soldados y marinos no son ‘corcholatas’ al servicio de caciques tropicales, sino el ultimo reducto de la soberanía nacional y de las libertades públicas. Rechacemos la provocación y la mentira. Forjemos la unidad combatiente por la paz. Ejerzamos el derecho sagrado de resistencia a la opresión. Toda flaqueza frente al despotismo es un suicidio anticipado”, finalizó Muñoz Ledo su misiva.

“Ahora resulta que el Presidente pide que a partir de la sucesión presidencial 2024 el ejército puede volver a salir a las calles, puede volver a perseguir como antes al narco, puede borrar del mapa a la Guardia Nacional”, dijo, el 13 de agosto del 2022, el también ex presidente nacional de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en entrevista con el diario El Universal.

“Están colocando al Ejército por todos los instrumentos legales e ilegales, civiles, militares, económicos para un mismo fin desde la Presidencia y se pretende violentar el estado de derecho y quedarse en el poder [...] y ahora ya le perdió el control al Ejército y a los narcos, en dado caso hay un enredo poltico, porque cuando quiere saca el teléfono y habla con sus amigos los narcos y cuando quiere habla con los militares”, agregó el decano político.

Aunado a lo anterior, Muñoz Ledo reiteró su llamado a López Obrador a “romper esa alianza entre Gobierno y narcotráfico y no heredarla al siguiente gobierno”. Asimismo, aseveró que existe versiones de que el político tabasqueño va a renunciar el último año su Administración, para dejar en su lugar a Adán Augusto López Hernández, actual titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para él dedicarse a cordinar la campaña del candidato presidencial de Morena.

“Es lo mismo que hizo Napoleón tercero y Adolfo Hitler, convertir el poder legal en ilegal. Esto es de una gravedad histórica para el país”, recordó el ex presidente de la Cámara baja del Congreso de la Unión, quien también llamó a una campaña nacional para evitar que siga la acumulación del poder en una sola persona.

“Es urgente que los partidos políticos asuman su responsabilidad, es momento que pidan por la vía de controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, para pedir cuentas al Ejecutivo, porque si se agacha el legislativo este país está diciendo adiós a su libertad”, concluyó Muñoz Ledo.